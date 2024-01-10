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Grand Hotel Mania (Мод, много денег)

Grand Hotel Mania (Мод, много денег) 4.10.1.24

Развивайте гостиничный бизнес и управляйте временем для достижения успеха.
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Версия:
4.10.1.24
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
DeusCraft
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
44 470
Скриншоты
Описание

Grand Hotel Mania — это не просто игра о гостиничном бизнесе. Это целый мир, где каждый отель, каждый клиент и каждое нововведение может значительно повлиять на ваш успех. Игроки начинают с небольшой гостиницы и постепенно развивают ее до мирового класса, сталкиваясь с различными проблемами и испытаниями по пути.


Основной упор в игре делается на управление временем и стратегическом планировании. Чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания, игрокам придется балансировать между различными потребностями клиентов, от высококачественного питания и комфорта номера до развлечений и спа-процедур. Это требует быстрых решений и грамотной стратегии, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение клиентов и прибыль для отеля.


Как и в реальной жизни, в Grand Hotel Mania игроки сталкиваются с различными ситуациями: от непредвиденных проблем с оборудованием до внезапных пиков востребованности в праздничные дни. На пути к успеху игроки также могут расширить свой бизнес, вкладываясь в новые отели в разных городах и странах, а также разнообразить свои услуги, добавив транспортные маршруты, курорты, рестораны и многое другое.



Информация о модах
MOD V1
  • Высокая награда диаметром 3 и 5 уровня
MOD V2
  • Бесплатная покупка
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 Теги темы: Много денег

Скачать Grand Hotel Mania (Мод, много денег) v4.10.1.24 MOD APK

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MOD V1 143 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 143 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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