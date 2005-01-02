Описание

Вы всегда мечтали стать свалочным магнатом? нет? Но в этой игре вам предстоит получить новую должность работника на местной свалке, вы получите контроль над управлением инструментами, с помощью которых можно переработать весь этот мусор. Теперь самая главная цель: зарабатывать как можно больше денег! Организуйте всё так, что бы свалка приносила больше дохода.

Запускайте машины под пресс, расширяйте склады и модернизируйте кран.





Геймплей





Idle Scrapyard Tycoon - вам привозят самые разнообразные автомобили, вы перемещаете их в нужное место при помощи огромного крана. Там ваши работники начинают разборку, тем самым забирая нужные детали, которые можно продать. После изъятия необходимых элементов, автомобиль отправляется под пресс, детали же на склад.

Вы сможете открывать свои станции, мастерские где будете продавать снятые детали, только так вы сможете стать магнатом!



