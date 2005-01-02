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Scrapyard Tycoon Idle Game (Мод, Много денег)

Scrapyard Tycoon Idle Game (Мод, Много денег) 4.1.2

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Версия:
4.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Neon Play
Категория:
Аркады / Симуляторы / Кликеры / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 816
Скриншоты
Описание

Вы всегда мечтали стать свалочным магнатом? нет? smile Но в этой игре вам предстоит получить новую должность работника на местной свалке, вы получите контроль над управлением инструментами, с помощью которых можно переработать весь этот мусор. Теперь самая главная цель: зарабатывать как можно больше денег! Организуйте всё так, что бы свалка приносила больше дохода.

Запускайте машины под пресс, расширяйте склады и модернизируйте кран.


Геймплей


Idle Scrapyard Tycoon - вам привозят самые разнообразные автомобили, вы перемещаете их в нужное место при помощи огромного крана. Там ваши работники начинают разборку, тем самым забирая нужные детали, которые можно продать. После изъятия необходимых элементов, автомобиль отправляется под пресс, детали же на склад.

Вы сможете открывать свои станции, мастерские где будете продавать снятые детали, только так вы сможете стать магнатом!



Информация о модах
  • Неограниченное количество денег
  • Неограниченное количество звезд
  • Реклама не приобретается


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 Теги темы: Экономические, Много денег

Скачать Scrapyard Tycoon Idle Game (Мод, Много денег) v4.1.2 MOD APK

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Скачать Scrapyard Tycoon Idle Game (Мод, Много денег) 109 Мб Ссылка 2 109 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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