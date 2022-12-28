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Mobile Legends: Adventure (Мод меню/Тупой враг)

Mobile Legends: Adventure (Мод меню/Тупой враг) 1.1.466

20
12
Скачать (160 Мб)
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Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Moonton
Версия:
1.1.466
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.moonton.mobilehero
Русский язык:
Есть
Лайков:
20
Комментарии:
7
Просмотров:
30 941

Mobile Legends: Adventure - это игра, которая представляет собой вариацию на тему популярной игры Bang Bang, спроектированную специально для мобильных устройств. Если вы уже являетесь поклонником Bang Bang, то Mobile Legends: Adventure позволит вам погрузиться в аналогичный мир с уникальными особенностями.


В игре вас ждут захватывающие приключения, и вы быстро узнаете, что она наследует дух своего старшего брата. Однако, помимо общих черт, в Mobile Legends: Adventure также есть дополнительные улучшения и изменения, которые делают эту игру более привлекательной и интересной.


Вы сможете наслаждаться эпическими сражениями, создавать команду героев и исследовать разнообразные локации, встречая врагов и решая головоломки. Эта игра предоставит вам новые способности и возможности для участия в захватывающих приключениях в мире Mobile Legends.


Скриншоты

Информация о модах

- МОД МЕНЮ

- Тупой враг


ПРИМЕЧАНИЕ: чит доступен до 4-40 уровня.


 Теги темы: Мод меню

Скачать Mobile Legends: Adventure (Мод меню/Тупой враг) 1.1.466 взлом

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Скачать Mobile Legends: Adventure (Мод меню/Тупой враг) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Mobile Legends: Adventure (Мод меню/Тупой враг)


Комментарии (7)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 27 июля 2023 11:41
Гость Yakuza,
Здравствуйте, мы не создаем данный мод, видимо разработчик не посчитал это нужным :(
0
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Гость Yakuza
Гость Yakuza 27 июля 2023 07:00
Lensifal, слушай братишка, а можете добавить возможность убирать иконку мода?
+5
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 июня 2023 19:03
АЛЕКСАНДР БАРЫШЕВ,
скоро обновим
-2
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АЛЕКСАНДР БАРЫШЕВ
АЛЕКСАНДР БАРЫШЕВ 14 июня 2023 14:22
Обновите!!!! заранее спасибо)))
+4
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Александр Прутской
Александр Прутской 8 июня 2023 17:32
Он и так тупой враг😄
+4
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YAKUZA
YAKUZA 6 января 2023 21:55
Почему-то после обновления пропало мод меню
-1
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YAKUZA
YAKUZA 5 января 2023 16:57
Мод работает, но через 30 сек. мои персонажы тоже тупеют
+4
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