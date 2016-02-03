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Racing Fever: Moto (Мод, много денег)

Racing Fever: Moto (Мод, много денег) 1.99.2

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Версия:
1.99.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Gameguru
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
72 893
Скриншоты
Описание

В Racing Fever Moto игроки могут наслаждаться интуитивным управлением и динамичной графикой. С каждой гонкой вы будете погружаться в мир высокоскоростных трасс и опасных поворотов, где каждая секунда имеет значение. Игра предлагает различные режимы, включая одиночные гонки, турниры и дуэли с другими игроками в режиме онлайн.


Один из основных акцентов игры - это огромный парк мотоциклов. От классических до современных супербайков - каждый мотоцикл имеет уникальные характеристики и стиль. Вы можете модернизировать свои мотоциклы, улучшая двигатель, подвеску, шины и другие компоненты, чтобы получить преимущество перед своими соперниками. Кроме того, игра предлагает четыре уникальные локации с различными погодными условиями и временем суток. От живописных деревенских дорог до загруженных городских улиц - каждая локация предоставляет уникальные вызовы и возможности для гонок.


Но что делает Racing Fever Moto особенной, так это ее реализм. Физика мотоцикла, звук двигателя, реакция на повороты - все это создает ощущение настоящей гонки. К тому же, благодаря различным углам камеры, игроки могут выбрать наиболее удобный для себя вид, будь то вид сзади, вид с кабины или даже птичий полет.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Racing Fever: Moto (Мод, много денег) v1.99.2 MOD APK

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Скачать Racing Fever: Moto (Мод, много денег) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

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