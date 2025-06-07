RCC - Real Car Crash (Мод, Много денег) 1.7.7
В RCC – Real Car Crash Online вам предстоит стать настоящим королем разрушения и мастером автокатастроф. Эта онлайн-игра позволит вам управлять уникальными спортивными автомобилями и соревноваться с другими игроками в различных испытаниях. Однако, несмотря на ваши навыки и умения за рулем, вам придется быть осторожным, так как в этой игре разбить вашу машину могут другие участники. Борьба за выживание и победу будет интенсивной, и только самые ловкие и находчивые игроки смогут добиться успеха.
RCC – Real Car Crash Online предоставляет вам возможность не только участвовать в автокатастрофах, но и развивать свои навыки вождения. Вы сможете попробовать разные виды автомобилей и научиться управлять ими в различных ситуациях.
- Все автомобили разблокированы
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- Навязчивая реклама удалена
Скачать RCC - Real Car Crash (Мод, Много денег) v1.7.7 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.