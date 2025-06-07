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RCC - Real Car Crash (Мод, Много денег)

RCC - Real Car Crash (Мод, Много денег) 1.7.7

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Версия:
1.7.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CrashTime
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:19
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
46 641
Скриншоты
Описание

В RCC – Real Car Crash Online вам предстоит стать настоящим королем разрушения и мастером автокатастроф. Эта онлайн-игра позволит вам управлять уникальными спортивными автомобилями и соревноваться с другими игроками в различных испытаниях. Однако, несмотря на ваши навыки и умения за рулем, вам придется быть осторожным, так как в этой игре разбить вашу машину могут другие участники. Борьба за выживание и победу будет интенсивной, и только самые ловкие и находчивые игроки смогут добиться успеха.


RCC – Real Car Crash Online предоставляет вам возможность не только участвовать в автокатастрофах, но и развивать свои навыки вождения. Вы сможете попробовать разные виды автомобилей и научиться управлять ими в различных ситуациях.


Информация о модах
  • Все автомобили разблокированы
  • Бесконечные деньги
  • Навязчивая реклама удалена



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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Автомобильные игры на Андроид
Автомобильные игры на Андроид
 Теги темы: Много денег, Автомобили

Скачать RCC - Real Car Crash (Мод, Много денег) v1.7.7 MOD APK

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Скачать RCC - Real Car Crash (Мод, Много денег) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о RCC - Real Car Crash (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Freg
Freg 18 марта 2023 14:42
Обновите пожалуйста если получится
+4
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