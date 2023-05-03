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Paladin's Story: Offline RPG (Мод, Много денег)

Paladin's Story: Offline RPG 1.3.4

Много денег
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Версия:
1.3.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Plunder Games
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 103
Скриншоты
Описание

"The Paladin's Story" — игра, которая отлично сочетает в себе средневековую тематику с элементами фэнтези, что делает её популярной как в прошлом, так и в настоящем. В этой игре отважные рыцари готовы сразиться с драконами, спасая принцесс, и переносят игроков в атмосферу древних времен.


Одним из особых аспектов "The Paladin's Story" является его идеальное сочетание традиционной культуры с фэнтезийными элементами. Эта игра предлагает игрокам не только захватывающие приключения, но и богатую историю, которая раскрывается в процессе игры. Она дарит игрокам новые впечатления и переносит их в уникальный мир, полный опасностей и загадок, где каждое решение имеет значение. "The Paladin's Story" является прекрасным примером игры, соответствующей этим факторам, и отлично подходит для тех, кто любит истории средневековья и фэнтезийные миры.


Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченные деньги

МОД 2

1. Бесплатная покупка

2. Приобретена Pro-версия

3. Доступны все скины

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 Теги темы: Много денег

Скачать Paladin's Story: Offline RPG (Мод, Много денег) v1.3.4 MOD APK

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MOD V1 83 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 83 Мб

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