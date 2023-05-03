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Dear My Cat (Мод, Много денег)

Dear My Cat (Мод, Много денег) 2.1.4

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Версия:
2.1.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
FLERO Games
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Симуляторы / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 240 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 988

Dear My Cat - Вы в начале игры будете играть в роли маленького котёнка, который оказался на сказочно-красивом лугу, где есть водопады, удивительные растения, приятная атмосфера. Но у него совсем нет здесь друзей, вам нужно помочь исправить эту проблему, пригласите других животных в это потрясающее место!


Особенности:

  • Наблюдайте за жизнью милых животных, этот процесс отлично успокаивает нервы.
  • Слушайте рассказы каждого из персонажей, ведь у каждого есть своя уникальная история.
  • Стройте дома и другие постройки для своих котов.
  • Создавайте уникальные украшения и дарите их милым котам.

Скриншоты

Информация о модах

Деньги при тратах увеличиваются.


как установить XAPK?

 Теги темы: Встроенный кэш, Много денег

Скачать Dear My Cat (Мод, Много денег) 2.1.4 взлом

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Скачать Dear My Cat (Мод, Много денег) 240 Мб Ссылка 2 240 Мб

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Отзывы о Dear My Cat (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Гость Илья
Гость Илья 24 апреля 2023 19:45
Установил как надо, не работает :(
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