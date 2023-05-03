Dear My Cat (Мод, Много денег) 2.1.4
Версия:
2.1.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
FLERO Games
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Симуляторы / Кликеры
Обновлено:
Сегодня, 12:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 240 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 988
Dear My Cat - Вы в начале игры будете играть в роли маленького котёнка, который оказался на сказочно-красивом лугу, где есть водопады, удивительные растения, приятная атмосфера. Но у него совсем нет здесь друзей, вам нужно помочь исправить эту проблему, пригласите других животных в это потрясающее место!
Особенности:
- Наблюдайте за жизнью милых животных, этот процесс отлично успокаивает нервы.
- Слушайте рассказы каждого из персонажей, ведь у каждого есть своя уникальная история.
- Стройте дома и другие постройки для своих котов.
- Создавайте уникальные украшения и дарите их милым котам.
Информация о модах
Деньги при тратах увеличиваются.
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