Dear My Cat - Вы в начале игры будете играть в роли маленького котёнка, который оказался на сказочно-красивом лугу, где есть водопады, удивительные растения, приятная атмосфера. Но у него совсем нет здесь друзей, вам нужно помочь исправить эту проблему, пригласите других животных в это потрясающее место!





Особенности:

