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EMERGENCY HQ (Встроенный кэш)

EMERGENCY HQ (Встроенный кэш) 1.9.09

11
6
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Promotion Software GmbH
Версия:
1.9.09
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
id приложения:
com.sgs.emhq.android
Русский язык:
Есть
Лайков:
11
Комментарии:
2
Просмотров:
13 046

Emergency HQ — это захватывающая стратегическая игра, которая ставит перед игроками задачу управления спасательными операциями в экстремальных условиях. Игроки берут на себя роль координаторов спасательных служб, где каждое решение может спасти жизни или привести к их потере. Основной целью является не только борьба с огнем и помощь пострадавшим, но и комплексное управление спасательными ресурсами и персоналом.


Игра начинается с базового штаба, который со временем можно расширять и улучшать, добавляя новые устройства и навыки для вашей команды спасателей. Различные типы юнитов и специалисты, от пожарных до медиков, каждый со своим уникальным оборудованием и способностями, предоставляют широкие возможности для разработки стратегий спасения.


В процессе игры вы столкнетесь с множеством вызовов, включая не только локальные операции, но и миссии на международном уровне, что добавляет глобального масштаба вашим усилиям. Кроме того, соревновательный режим позволяет измерить свои навыки управления кризисными ситуациями против других игроков, что делает игру еще более захватывающей и динамичной.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель скорости передвижения (ваша команда)
 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать EMERGENCY HQ (Встроенный кэш) 1.9.09 взлом

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Скачать EMERGENCY HQ (Встроенный кэш)
1.1 Гб
Ссылка 2
1.1 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о EMERGENCY HQ (Встроенный кэш)


Комментарии (2)
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Про
Про 4 февраля 2023 11:51
Не крута😞😥😔
+1
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Тима
Тима 10 августа 2022 11:24
Крутая игра
+1
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