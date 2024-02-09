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State of Survival (Мод меню)

State of Survival (Мод меню) 1.21.63

68
17
Скачать (300 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
KingsGroup Holdings
Версия:
1.21.63
Категория:
На русском / Стратегии / Лучшие игры
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 300 Мб
id приложения:
com.kingsgroup.sos
Русский язык:
Есть
Лайков:
68
Комментарии:
19
Просмотров:
57 199

State of Survival (Мод меню) - Вы должны защитить территорию вокруг своей базы. Постройте свою базу, исследуйте области вокруг своей базы и развивайте ее, чтобы стать заметной. Тем не менее, вы должны быть осторожны, когда строите свою базу и пытаетесь исследовать территорию вокруг своей базы.


Вы можете построить базу и хранить различные товары. Пока он не слишком поврежден, вы можете хранить товары в аэропорту и торговать ими с другими игроками. Вы также можете использовать кнопку «ремонт», когда станция была повреждена, чтобы починить ее и сохранить в безопасности. Игрок, построивший свою станцию дальше всего от станций дружественных игроков, в некоторых случаях будет считаться врагом. Если на вас напал вражеский игрок, стреляйте в ответ или защищайтесь надлежащим образом, чтобы спасти жизни других членов команды.


Хотя жанр игры знаком и со временем стал лучше с точки зрения графики, звука и музыки, State of Survival по-прежнему выигрывает от хаотических инноваций. Механика реакции толпы, которая создает напряжение и делает столкновения похожими на шпионский фильм или фильм о мафии, является примером этого.


Скриншоты

Информация о модах

МОД V1


  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Одно попадание убивает
  • Режим Бога


МОД V2

  • Отключите задержку перед первым (сразу после надписи Внимание, заражен!) использование навыков
  • Режим Бога
  • Увеличенный наносимый урон.
  • Если после включения последних двух пунктов вы не можете пройти ни один этап, то выключите их и пройдите через проблемную область.
 Теги темы: Мод меню, Зомби, Встроенный кэш

Скачать State of Survival (Мод меню) 1.21.63 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
300 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
300 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о State of Survival (Мод меню)


Комментарии (19)
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Thank you
Thank you 23 февраля 2024 23:33
Спасибо за обновления 💚
0
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Help
Help 26 января 2024 06:23
V2 будет? Обновите
0
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Wait
Wait 19 января 2024 03:25
Ждём V2 заранее спасибо
+2
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XxX
XxX 5 января 2024 02:00
Обновите V2
+1
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Игорь
Игорь 1 ноября 2023 16:08
Обновите мод пожалуйста!!!
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 октября 2023 00:09
Roman,
Его не обновили) пока что
-4
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Roman
Roman 19 октября 2023 19:08
А куда пропал мод2 и как теперь его обновить если скачивал его?

Мод 1 не работает ни фига ошибка!!!!

Мод не работает ошибка!!!!
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 сентября 2023 23:49
Гость King,
Странно, возможно проблемы конкретно с данной версией мода
0
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Гость King
Гость King 20 сентября 2023 21:29
Привезла игру к почте, удалил, скачал заново mod v1, игра обновилась но мод пропал, нет зелёного шарика, пробовал и по ссылке 1 тоже самое, что делать? Подскажите.
+6
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Гость King
Гость King 20 сентября 2023 13:54
Всё равно не обновляет, тоже самое пишет😡
+2
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