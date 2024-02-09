State of Survival (Мод меню) 1.21.63
State of Survival (Мод меню) - Вы должны защитить территорию вокруг своей базы. Постройте свою базу, исследуйте области вокруг своей базы и развивайте ее, чтобы стать заметной. Тем не менее, вы должны быть осторожны, когда строите свою базу и пытаетесь исследовать территорию вокруг своей базы.
Вы можете построить базу и хранить различные товары. Пока он не слишком поврежден, вы можете хранить товары в аэропорту и торговать ими с другими игроками. Вы также можете использовать кнопку «ремонт», когда станция была повреждена, чтобы починить ее и сохранить в безопасности. Игрок, построивший свою станцию дальше всего от станций дружественных игроков, в некоторых случаях будет считаться врагом. Если на вас напал вражеский игрок, стреляйте в ответ или защищайтесь надлежащим образом, чтобы спасти жизни других членов команды.
Хотя жанр игры знаком и со временем стал лучше с точки зрения графики, звука и музыки, State of Survival по-прежнему выигрывает от хаотических инноваций. Механика реакции толпы, которая создает напряжение и делает столкновения похожими на шпионский фильм или фильм о мафии, является примером этого.
МОД V1
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Одно попадание убивает
- Режим Бога
МОД V2
- Отключите задержку перед первым (сразу после надписи Внимание, заражен!) использование навыков
- Режим Бога
- Увеличенный наносимый урон.
- Если после включения последних двух пунктов вы не можете пройти ни один этап, то выключите их и пройдите через проблемную область.
Скачать State of Survival (Мод меню) 1.21.63 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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Или прочитайте Руководство