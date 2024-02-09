State of Survival (Мод меню) - Вы должны защитить территорию вокруг своей базы. Постройте свою базу, исследуйте области вокруг своей базы и развивайте ее, чтобы стать заметной. Тем не менее, вы должны быть осторожны, когда строите свою базу и пытаетесь исследовать территорию вокруг своей базы.





Вы можете построить базу и хранить различные товары. Пока он не слишком поврежден, вы можете хранить товары в аэропорту и торговать ими с другими игроками. Вы также можете использовать кнопку «ремонт», когда станция была повреждена, чтобы починить ее и сохранить в безопасности. Игрок, построивший свою станцию дальше всего от станций дружественных игроков, в некоторых случаях будет считаться врагом. Если на вас напал вражеский игрок, стреляйте в ответ или защищайтесь надлежащим образом, чтобы спасти жизни других членов команды.





Хотя жанр игры знаком и со временем стал лучше с точки зрения графики, звука и музыки, State of Survival по-прежнему выигрывает от хаотических инноваций. Механика реакции толпы, которая создает напряжение и делает столкновения похожими на шпионский фильм или фильм о мафии, является примером этого.