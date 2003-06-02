Описание

Если вы всегда мечтали о собственном аэропорте, Fly Corp: Airline Manager — лучший выбор для вас. В этом мире вы выполняете миссию магнатов аэропортов, когда вам предстоит развивать сотни воздушных транспортных сетей между городами. Не останавливаясь на достигнутом, вы также можете открывать новые аэропорты с новенькими самолетами, которые необходимо модернизировать. Сфера деятельности в этой игре охватывает весь мир, не ограничиваясь какой-либо территорией. Весь этот мир становится вашей собственной игровой площадкой с наличием около 200 стран параллельно с наличием тысяч городов.





С этой игровой площадкой у вас есть свобода построить свой собственный аэропорт, запустить собственную авиакомпанию и поднять ее до новых высот, что сделает вас основателем самого классического авиационного рая в истории. Не останавливаясь на достигнутом, если вы хотите стать лучшим в этой области, игрокам необходимо обладать лучшими навыками управления. Причина, по которой каждый город, который вы собираетесь посетить и начать строительство аэропорта, имеет разные природные и социальные условия. В Европе проблема управления потоками клиентов здесь намного проще, потому что расстояния между городами довольно короткие; напротив, в Атлантике все по-другому.