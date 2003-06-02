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Fly Corp: симулятор авиалиний (Мод, Много денег)

Fly Corp: симулятор авиалиний (Мод, Много денег) 1.20

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Версия:
1.20
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
27 481
Скриншоты
Описание

Если вы всегда мечтали о собственном аэропорте, Fly Corp: Airline Manager — лучший выбор для вас. В этом мире вы выполняете миссию магнатов аэропортов, когда вам предстоит развивать сотни воздушных транспортных сетей между городами. Не останавливаясь на достигнутом, вы также можете открывать новые аэропорты с новенькими самолетами, которые необходимо модернизировать. Сфера деятельности в этой игре охватывает весь мир, не ограничиваясь какой-либо территорией. Весь этот мир становится вашей собственной игровой площадкой с наличием около 200 стран параллельно с наличием тысяч городов. 


С этой игровой площадкой у вас есть свобода построить свой собственный аэропорт, запустить собственную авиакомпанию и поднять ее до новых высот, что сделает вас основателем самого классического авиационного рая в истории. Не останавливаясь на достигнутом, если вы хотите стать лучшим в этой области, игрокам необходимо обладать лучшими навыками управления. Причина, по которой каждый город, который вы собираетесь посетить и начать строительство аэропорта, имеет разные природные и социальные условия. В Европе проблема управления потоками клиентов здесь намного проще, потому что расстояния между городами довольно короткие; напротив, в Атлантике все по-другому.


Информация о модах
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 Теги темы: Много денег

Скачать Fly Corp: симулятор авиалиний (Мод, Много денег) v1.20 MOD APK

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Скачать Fly Corp: симулятор авиалиний (Мод, Много денег) 152 Мб Ссылка 2 152 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Fly Corp: симулятор авиалиний (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Rtyn
Rtyn 21 декабря 2024 14:42
Мод ещё не попробовал но щас скачаю!Гость Виктор, ты дебил или да? Это пиши разрабам этой игры а это взломщик
+2
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Гость Виктор
Гость Виктор 19 декабря 2023 01:37
Говно. Реклама затр..ла!
-5
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