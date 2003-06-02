This Is the President — это игра в жанре менеджмент, основанная на сюжете. В 2020 году вы избраны президентом Соединенных Штатов Америки. Чтобы избежать ответственности за ваши предыдущие действия в качестве подлого бизнесмена-мультимиллионера, вам необходимо принять Поправку 28, которая предоставит постоянный иммунитет любому президенту.





Управляйте своим официальным и неофициальным персоналом, как настоящий мафиози, чтобы справиться со всеми старыми трудностями, которые у вас были в прошлом, а также с новыми яркими проблемами, которые приходят с офисом. Вы будете бороться со своими соперниками, истеблишментом, СМИ и даже иностранными лидерами.





В этой комбинации политического триллера и сатиры решения игрока неизбежно приведут к событиям, которые перерастут в нелепые, ужасающие, грустные и даже комические ситуации.





Но путь к постоянному иммунитету полон ловушек, и вам нужно не забывать убирать возникающие повседневные беспорядки. Некоторые даже назвали бы эти развлечения «президентскими обязанностями». Есть только один выход. Измените ткань Конституции Соединенных Штатов путем убеждения, шантажа, подкупа и запугивания значительной части политической системы, чтобы обеспечить вам вечную неприкосновенность.

КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ