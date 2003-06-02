This Is the President (Встроенный кэш) 1.0.5
This Is the President — это игра в жанре менеджмент, основанная на сюжете. В 2020 году вы избраны президентом Соединенных Штатов Америки. Чтобы избежать ответственности за ваши предыдущие действия в качестве подлого бизнесмена-мультимиллионера, вам необходимо принять Поправку 28, которая предоставит постоянный иммунитет любому президенту.
Управляйте своим официальным и неофициальным персоналом, как настоящий мафиози, чтобы справиться со всеми старыми трудностями, которые у вас были в прошлом, а также с новыми яркими проблемами, которые приходят с офисом. Вы будете бороться со своими соперниками, истеблишментом, СМИ и даже иностранными лидерами.
В этой комбинации политического триллера и сатиры решения игрока неизбежно приведут к событиям, которые перерастут в нелепые, ужасающие, грустные и даже комические ситуации.
Но путь к постоянному иммунитету полон ловушек, и вам нужно не забывать убирать возникающие повседневные беспорядки. Некоторые даже назвали бы эти развлечения «президентскими обязанностями». Есть только один выход. Измените ткань Конституции Соединенных Штатов путем убеждения, шантажа, подкупа и запугивания значительной части политической системы, чтобы обеспечить вам вечную неприкосновенность.
КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
- Заботьтесь о своем рейтинге одобрения, своих финансах и своих сотрудниках так, как не делал ни один другой президент США; делайте все возможное, чтобы оставаться на вершине вашей администрации.
- Выступать с публичными выступлениями, писать распоряжения, решать повседневные проблемы, председательствовать на пресс-конференциях и писать в Твиттере эффективнее, чем любой другой президент.
- Воспользуйтесь услугами группы, состоящей из наемных убийц, хакеров, лоббистов и любых других профессионалов, которых сможете найти. Ставьте их в потенциально опасные для жизни ситуации, которые можно разрешить законными методами. Если это не сработает, вы можете отправить их на рискованные миссии, которые можно решить неэтичными методами.
- Участвуйте в увлекательной интерактивной сказке, которая предлагает широкий спектр возможностей и несколько путей развития истории. Сможете ли вы закончить свое время на своих условиях, или вы всего лишь пешка в большой игре?
- Управляйте нацией с помощью теневого кабинета, которого боятся и почитают во всем мире, так же, как это сделал бы настоящий гангстер.
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