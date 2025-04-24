android-1.ru / Игры / Стратегии / Uciana
Uciana

Uciana 32

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
32
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Birdshel
Категория:
Стратегии / Платные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:36
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 791
Скриншоты
Описание

Uciana - это захватывающая стратегическая игра, которая открывает перед игроками мир бескрайних космических просторов и позволяет создать свою собственную космическую империю. В этой уникальной игре вы становитесь правителем не одной, а целой галактики, где каждая планета и система требует вашего внимания и управления.


Одной из ключевых особенностей Uciana является свобода действий, которую она предоставляет игрокам. Вы можете строить и развивать колонии на различных планетах, создавать флоты космических кораблей, исследовать неизведанные уголки галактики, участвовать в политических интригах и даже вести войну с другими цивилизациями. Графика и дизайн игры создают невероятную атмосферу космического приключения. Вы сможете насладиться уникальными видами космических пейзажей и красочными планетами.


Uciana также предлагает разнообразие игровых моментов, включая тактические сражения в космосе и на поверхности планет, дипломатические взаимодействия с другими расами и множество исследований и технологий для развития вашей империи.



Информация о модах

Полная версия игры

Показать полностью
 Теги темы: Patched

Скачать Uciana v32 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Uciana 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Merge Dungeon (Мод, Бесплатные покупки)
Merge Dungeon (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 2.9.3
Car Eats Car 2 - Гонки на выживание (Мод, Много денег)
Car Eats Car 2 - Гонки на выживание (Мод, Много денег)
Version: 2.3
Горожане (Мод, Много денег)
Горожане (Мод, Много денег)
Version: 1.14.9
Idle Pirate Tycoon (Мод, Много денег)
Idle Pirate Tycoon (Мод, Много денег)
Version: 1.17.0
Кулинарная Команда – Ресторанные игры (Мод, Много денег)
Кулинарная Команда – Ресторанные игры (Мод, Много денег)
Version: 9.1.1
Star Chef™ 2: Кулинарная игра (Мод, Много денег)
Star Chef™ 2: Кулинарная игра (Мод, Много денег)
Version: 1.4.7
Vlad & Niki 12 замков (Мод, бесплатные покупки)
Vlad & Niki 12 замков (Мод, бесплатные покупки)
Version: 1.13
Fishing Season : River To Ocean (Мод, Много урона)
Fishing Season : River To Ocean (Мод, Много урона)
Version: 1.12.13

Отзывы о Uciana


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив