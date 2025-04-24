Uciana - это захватывающая стратегическая игра, которая открывает перед игроками мир бескрайних космических просторов и позволяет создать свою собственную космическую империю. В этой уникальной игре вы становитесь правителем не одной, а целой галактики, где каждая планета и система требует вашего внимания и управления.
Одной из ключевых особенностей Uciana является свобода действий, которую она предоставляет игрокам. Вы можете строить и развивать колонии на различных планетах, создавать флоты космических кораблей, исследовать неизведанные уголки галактики, участвовать в политических интригах и даже вести войну с другими цивилизациями. Графика и дизайн игры создают невероятную атмосферу космического приключения. Вы сможете насладиться уникальными видами космических пейзажей и красочными планетами.
Uciana также предлагает разнообразие игровых моментов, включая тактические сражения в космосе и на поверхности планет, дипломатические взаимодействия с другими расами и множество исследований и технологий для развития вашей империи.
Полная версия игры
Скачать Uciana v32 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.