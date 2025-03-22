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Tropico (Полная версия)

Tropico (Полная версия) 1.4.4RC1

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Версия:
1.4.4RC1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Feral Interactive
Категория:
Стратегии / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 2.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
749
Скриншоты
Описание

В Tropico вы воплощаете себя в роли Эль Президенте, лидера маленького карибского острова, и получаете уникальную возможность сделать его процветающим и могущественным государством. От вас зависит судьба жителей и будущее острова.


Вам предстоит управлять всем: от развития инфраструктуры и экономики до осуществления политических мероприятий. Ваши решения будут определять ход событий и влиять на жизнь всех жителей острова. Вы можете выбрать путь модернизации и создать идеальную утопию, где каждый житель счастлив и удовлетворен, или же стать жестким диктатором, правящим с железной рукой.


Сочетание стратегии, экономики и политики делает игру уникальной и захватывающей игрой, где ваша креативность и лидерские навыки будут настоящими ключами к успеху. Ваша утопия или диктатура — это ваш выбор, и он определит будущее вашего острова в Tropico.


Информация о модах

полная версия

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