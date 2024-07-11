android-1.ru / Игры / Стратегии / Triad Battle (Мод, Очки в ранге)
Triad Battle (Мод, Очки в ранге)

Triad Battle 2.99.0

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
2.99.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SharkLab Mobile
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48
Скриншоты
Описание

Triad Battle - это революционная мобильная игра в жанре CCG, которая вносит новшество в игровой процесс с уникальными сражениями в формате 3×3. В этой игре вы сражаетесь своей колодой с противниками в эпических дуэлях, полных тактических контрударов и жертвоприношений.


С более чем 500 коллекционными картами и соревновательным PVP, Triad Battle предлагает бесконечную стратегическую глубину для освоения. Ее ключевая особенность заключается в тактическом сеточном игровом процессе, где вы вызываете существ и размещаете их на доске 3×3 для борьбы за контроль.


Шахматные движения вперед-назад в каждом ходу открывают новые возможности, и благодаря простым правилам и безграничному количеству комбинаций у вас есть масса возможностей для стратегического мастерства. Погрузитесь в эту переосмысленную боевую систему CCG и дайте Triad Battle шанс зацепить вас!







Информация о модах

Увеличение очков в ранге


Примечание . Не злоупотребляйте модом, потому что он быстрее поднимет ваш ранг на вершину и сделает вас заметным для разработчиков. Если вы снова застряли, нажимая на битву, вам нужно нажать «Обучение», нажать «Новичок», а затем выйти из битвы, чтобы снова обновить битву на арене.

Показать полностью

Скачать Triad Battle (Мод, Очки в ранге) v2.99.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Triad Battle (Мод, Очки в ранге) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Love Shelter! (Мод меню)
Love Shelter! (Мод меню)
Version: 1.0.6
DomiNations Asia (Мод Меню)
DomiNations Asia (Мод Меню)
Version: 12.1460.1462
Age Builder Egypt (Мод, Unlocked)
Age Builder Egypt (Мод, Unlocked)
Version: 1.03
Leaps of Ages (Мод меню)
Leaps of Ages (Мод меню)
Version: 0.3.1
Super Human War: Idle RPG (Мод меню)
Super Human War: Idle RPG (Мод меню)
Version: 1.0.19.1
Last War:Survival Game (Мод Меню)
Last War:Survival Game (Мод Меню)
Version: 1.0.283
War and Order (Мод Меню)
War and Order (Мод Меню)
Version: 4.0.22
Infinite Lagrange (Полная версия)
Infinite Lagrange (Полная версия)
Version: 1.2.463774

Отзывы о Triad Battle (Мод, Очки в ранге)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив