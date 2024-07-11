Triad Battle - это революционная мобильная игра в жанре CCG, которая вносит новшество в игровой процесс с уникальными сражениями в формате 3×3. В этой игре вы сражаетесь своей колодой с противниками в эпических дуэлях, полных тактических контрударов и жертвоприношений.
С более чем 500 коллекционными картами и соревновательным PVP, Triad Battle предлагает бесконечную стратегическую глубину для освоения. Ее ключевая особенность заключается в тактическом сеточном игровом процессе, где вы вызываете существ и размещаете их на доске 3×3 для борьбы за контроль.
Шахматные движения вперед-назад в каждом ходу открывают новые возможности, и благодаря простым правилам и безграничному количеству комбинаций у вас есть масса возможностей для стратегического мастерства. Погрузитесь в эту переосмысленную боевую систему CCG и дайте Triad Battle шанс зацепить вас!
Увеличение очков в ранге
Примечание . Не злоупотребляйте модом, потому что он быстрее поднимет ваш ранг на вершину и сделает вас заметным для разработчиков. Если вы снова застряли, нажимая на битву, вам нужно нажать «Обучение», нажать «Новичок», а затем выйти из битвы, чтобы снова обновить битву на арене.
Скачать Triad Battle (Мод, Очки в ранге) v2.99.0 MOD APK
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