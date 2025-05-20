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Raid Royal 2: TD Battles (Мод меню)

Raid Royal 2: TD Battles (Мод меню) 0.0.43

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Версия:
0.0.43
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GCenter
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 16:32
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 586
Скриншоты
Описание

В Raid Royal 2: TD Battles задачи становятся еще сложнее и интереснее. Под вашим командованием будет целый арсенал новых башен и улучшенных героев с особыми способностями. Каждый уровень предлагает уникальные враги и стратегии для битвы, требуя от вас быстрого мышления и планирования.


Также вы можете присоединиться к другим игрокам в многопользовательских режимах, чтобы сразиться в дружественных или конкурентных битвах. Покажите свои навыки и разработайте уникальные стратегии, чтобы стать настоящим мастером в этой игре.


Кроме того, игра предлагает богатую графику, звуковое сопровождение и сюжетные миссии, которые делают Raid Royal 2: TD Battles еще более увлекательным. Погрузитесь в мир, где каждое решение может стоить королевства и его народа их свободы и мира.


Информация о модах

Меню Мод

Тупые враги

Высокое золото в игре

Реклама не куплена

Неограниченный Кристалл

Battle Pass Elite куплен

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Raid Royal 2: TD Battles (Мод меню) v0.0.43 MOD APK

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Скачать Raid Royal 2: TD Battles (Мод меню) 134 Мб Ссылка 2 134 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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