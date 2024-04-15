Описание

В Modern Age 2 вы берете на себя роль президента одного из современных государств, и вам поручено разработать стратегию, охватывающую геополитику, экономику и вооруженные силы. Насколько вы готовы встать у руля в качестве президента России или США? Готово ли правительство вашей страны позволить Афганистану или Сирии взять на себя руководство на Ближнем Востоке? Эта игра недоступна для устройств Android. Возьмите под свой контроль правительство, экспериментируйте с передовыми технологиями и расширяйте свой регион. Сражайтесь с другими народами и тем самым продемонстрируйте свое мастерство военного и президента.





Попробуйте навязать свое мировоззрение и мораль каждому человеку на Земле. В вашем сообществе необходим сильный лидер. Чтобы увеличить свою власть и богатство, подумайте о расширении своих владений, присоединив к себе государства и королевства рядом с вами и участвуя в конфликтах. Создавайте флот, обучайте армию и быстро производите оружие. При необходимости стройте доки, огневые точки, взлетно-посадочные полосы и казармы. Рассылаются миссии для шпионов и диверсантов. Вы можете сдерживать своих противников с помощью ядерных бомб. Поговорите с теми, кто против вас.



