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Эпоха Современности 2 Премиум

Эпоха Современности 2 Премиум 1.0.52

34
16
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Версия:
1.0.52
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Oxiwyle
Категория:
Стратегии / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 255 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
34 782
Скриншоты
Описание

В Modern Age 2 вы берете на себя роль президента одного из современных государств, и вам поручено разработать стратегию, охватывающую геополитику, экономику и вооруженные силы. Насколько вы готовы встать у руля в качестве президента России или США? Готово ли правительство вашей страны позволить Афганистану или Сирии взять на себя руководство на Ближнем Востоке? Эта игра недоступна для устройств Android. Возьмите под свой контроль правительство, экспериментируйте с передовыми технологиями и расширяйте свой регион. Сражайтесь с другими народами и тем самым продемонстрируйте свое мастерство военного и президента. 


Попробуйте навязать свое мировоззрение и мораль каждому человеку на Земле. В вашем сообществе необходим сильный лидер. Чтобы увеличить свою власть и богатство, подумайте о расширении своих владений, присоединив к себе государства и королевства рядом с вами и участвуя в конфликтах. Создавайте флот, обучайте армию и быстро производите оружие. При необходимости стройте доки, огневые точки, взлетно-посадочные полосы и казармы. Рассылаются миссии для шпионов и диверсантов. Вы можете сдерживать своих противников с помощью ядерных бомб. Поговорите с теми, кто против вас.



Информация о модах

Полная игра

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Скачать Эпоха Современности 2 Премиум v1.0.52 MOD APK

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Скачать Эпоха Современности 2 Премиум 255 Мб Ссылка 2 255 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Эпоха Современности 2 Премиум


Комментарии (6)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 30 октября 2023 23:58
..,
извините за неудобства
-5
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..
.. 30 октября 2023 22:17
Не заходит, только зря ждал сразу вылетает
-2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 сентября 2023 23:38
Миша,
При входе в игру? Может с устройством не совместимо
-4
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Миша
Миша 22 сентября 2023 18:22
Вылетает игра после скачивания . Либо я что то не понял либо устройство блокает. Жду ответа
+2
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Kmli
Kmli 18 мая 2023 17:28
Спасибо все работает :)
-5
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Lop
Lop 18 мая 2023 17:24
Все работает ряльно премка есть, спасибо!
+2
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