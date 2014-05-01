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Jewel Witch - Match 3 Game (Мод, Auto Win)

Jewel Witch - Match 3 Game (Мод, Auto Win) 1.14.9

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
V2R
Версия:
1.14.9
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 59 Мб
id приложения:
com.smile.jewel.google
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
413

Поскольку обстановка Jewel Witch настолько приятна, вы можете играть в эту игру. Венди — милая и добрая ведьма, которая вместе со своими волшебными компаньонами приглашает принять участие в приключении, наполненном прекрасными драгоценностями и трудоемкими заданиями. В этой части статьи мы обсудим самые приятные особенности игры и исследуем факторы, способствующие общему привыканию.


Простота использования Jewel Witch, несомненно, является одной из самых привлекательных особенностей. Поскольку правила и механика игры настолько просты для понимания, она идеально подходит для скоротать время в путешествии, ожидании автобуса или слоняясь по дому. Люди, у которых много дел, найдут игру идеальной, потому что в нее можно играть в любое время и в любом месте.



Скриншоты

Информация о модах

Автоматическая победа

Скачать Jewel Witch - Match 3 Game (Мод, Auto Win) 1.14.9 взлом

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59 Мб
Ссылка 2
59 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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