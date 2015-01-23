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Torque Offroad - 4x4 симулятор (Мод, Много денег)

Torque Offroad - 4x4 симулятор (Мод, Много денег) 1.1.5

10
4
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Версия:
1.1.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
PixFlood
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 325 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 111

Torque Offroad представляет собой захватывающий симулятор вождения по бездорожью, который предлагает игрокам уникальный и реалистичный опыт управления внедорожниками. Эта игра идеально подходит для тех, кто ищет реалистичное моделирование и желает испытать свои навыки вождения в сложных условиях. В "Torque Offroad" игроки имеют возможность участвовать в гонках по различным местностям, каждая из которых тщательно воспроизведена для создания ощущения исследования настоящих трасс.


Игра обладает впечатляющей графикой и отзывчивым управлением, что делает вождение как увлекательным, так и вызывающим. В ней вы не просто ездите на готовых машинах, а создаете и настраиваете свой собственный внедорожник, выбирая из множества деталей и аксессуаров для максимальной адаптации к вашему стилю вождения и предпочитаемым условиям трассы.


Кроме того, игра предлагает разнообразные режимы, включая как соревновательные гонки, так и свободное исследование местности, позволяя игрокам погрузиться в мир виртуального внедорожья с головой. С каждым обновлением "Torque Offroad" продолжает улучшать и расширять возможности, делая ее одним из лучших выборов для любителей автомобильных симуляторов в 2022 году. Попробуйте и насладитесь новым уровнем взаимодействия и реализма в мире вождения по бездорожью.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег, Автомобили

Скачать Torque Offroad - 4x4 симулятор (Мод, Много денег) 1.1.5 взлом

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Скачать Torque Offroad - 4x4 симулятор (Мод, Много денег) 325 Мб Ссылка 2 325 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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