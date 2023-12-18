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Caucasus Parking: Парковка 3D (Мод, Много денег)

Caucasus Parking: Парковка 3D (Мод, Много денег) 18.1

Отточите свои навыки парковки в реалистичном симуляторе с удобным управлением
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Версия:
18.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
MISHIKinc
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 420 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
97 632
Скриншоты
Описание

Caucasus Parking - это увлекательный симулятор парковки, который удивит игроков своими выдающимися качествами и уникальными характеристиками. В этой игре вас ждет множество возможностей для захватывающего времяпрепровождения. Здесь не только придется постараться добиться идеального расположения автомобиля на заданной точке, но и выполнить множество других увлекательных заданий и мероприятий.


- Простое в использовании управление: перетащите или коснитесь пункта назначения до своего автомобиля, затем отпустите, чтобы начать задание на парковке. Перетащите, чтобы сменить полосу движения. Коснитесь кнопки круиз-контроля. Отлично подходит для всех уровней игроков! Подходит для обычных и соревновательных игроков, а также для пожилых людей и детей!


Эта реалистичная игра-симулятор парковки даст вам лучшее представление о парковке в реальном мире, повысит ваши шансы найти место в перегруженных районах, уменьшит ваше разочарование и стресс при вождении в плотном потоке и улучшит ваши навыки парковки.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег, Автомобили

Скачать Caucasus Parking: Парковка 3D (Мод, Много денег) v18.1 MOD APK

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Скачать Caucasus Parking: Парковка 3D (Мод, Много денег) 420 Мб Ссылка 2 420 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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