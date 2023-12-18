Описание

Caucasus Parking - это увлекательный симулятор парковки, который удивит игроков своими выдающимися качествами и уникальными характеристиками. В этой игре вас ждет множество возможностей для захватывающего времяпрепровождения. Здесь не только придется постараться добиться идеального расположения автомобиля на заданной точке, но и выполнить множество других увлекательных заданий и мероприятий.





- Простое в использовании управление: перетащите или коснитесь пункта назначения до своего автомобиля, затем отпустите, чтобы начать задание на парковке. Перетащите, чтобы сменить полосу движения. Коснитесь кнопки круиз-контроля. Отлично подходит для всех уровней игроков! Подходит для обычных и соревновательных игроков, а также для пожилых людей и детей!





Эта реалистичная игра-симулятор парковки даст вам лучшее представление о парковке в реальном мире, повысит ваши шансы найти место в перегруженных районах, уменьшит ваше разочарование и стресс при вождении в плотном потоке и улучшит ваши навыки парковки.