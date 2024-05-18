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Пистолет Cтрелялки: 3D Cнайпер (Мод, Режим бога)

Пистолет Cтрелялки: 3D Cнайпер (Мод, Режим бога) 1.6.2

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Версия:
1.6.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Play4fun Labs
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
410
Скриншоты
Описание

Готовьте свое вооружение и подготовьтесь к вызову, ведь Banduk Wala призывает вас продемонстрировать свое мастерство в стрельбе от первого лица. Эта мобильная игра предлагает невероятные контрстрелятельные миссии, где вы будете сталкиваться с террористами в различных опасных местах, от фабрик до городских складов. Вооружившись современным арсеналом, включая пистолеты, снайперские винтовки и пулеметы, вы готовы стать героем спецназа и защитить мир от угрозы террористических атак.


Banduk Wala предлагает не только захватывающие одиночные миссии, но и возможность соревноваться в многопользовательских режимах со своими друзьями. В этом шутере от первого лица вы сможете испытать свои навыки в стрельбе в реальном времени, доказав свое превосходство над другими игроками. Готовьтесь к интенсивным сражениям на передовых линиях боя, где ваша реакция и мастерство станут решающими факторами.


Примите вызов и отправляйтесь в опасные места, чтобы остановить террористическую угрозу в игре Banduk Wala. Вас ждут захватывающие миссии, адреналиновые бои и возможность соревноваться с друзьями в режиме многопользовательской игры.


Информация о модах
  • Режим бога
  • Тупой враг
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 Теги темы: Режим бога

Скачать Пистолет Cтрелялки: 3D Cнайпер (Мод, Режим бога) v1.6.2 MOD APK

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Скачать Пистолет Cтрелялки: 3D Cнайпер (Мод, Режим бога) 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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