Obey Me! Nightbringer - это захватывающая игра в жанре otome, которая погрузит вас в Дьявольский мир и предоставит возможность встретиться с семью различными братьями-демонами. В этой игре вас ждет уникальная история, увлекательные персонажи и захватывающие приключения.





Игроки будут исследовать обширный и увлекательный мир игры, встречая разнообразных персонажей, включая семь братьев-икеменов и множество других привлекательных второстепенных персонажей. Взаимодействие с этими персонажами добавляет глубину и оживляет игровой мир.





Obey Me! Nightbringer предоставляет игрокам возможность погрузиться в увлекательный сеттинг, где граница между вымыслом и реальностью размывается, создавая настоящее взаимодействие с персонажами. Эта игра позволяет вам почувствовать себя частью истории и принимать ключевые решения, влияющие на развитие сюжета.