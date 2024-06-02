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Fresh RPG (Мод меню)

Fresh RPG (Мод меню) 2.5.0

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Bluesom Co., Ltd
Версия:
2.5.0
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 610 Мб
id приложения:
com.bluesom.FreshRpg
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
1 720

Fresh RPG - это захватывающая ролевая игра, которая только что вышла и доступна для скачивания. В этой игре вас ждет увлекательное приключение в мире ферм и монстров.


Основной целью игры является защита вашего фермерского имения от очаровательных, но опасных монстров. Вам предстоит собирать ресурсы, улучшать свои навыки и развивать свою ферму, чтобы справиться с волнами монстров, которые будут пытаться нарушить ваш спокойный мир. Fresh RPG предлагает множество увлекательных возможностей. Вы сможете исследовать разные локации, выполнять задания, сражаться с боссами и находить сокровища. Каждый игровой день приносит новые вызовы и награды, делая игру динамичной и увлекательной.


Чтобы сделать ваше приключение еще более интересным, разработчики предлагают предварительную регистрацию, которая дарит вам бесплатный набор из 200 билетов на пиццу и доступ к подземелью. Это позволит вам начать игру с хорошими бонусами и преимуществами. Если вы ищете новую ролевую игру, которая предлагает захватывающий игровой процесс и приятные бонусы, Fresh RPG стоит попробовать. Скачайте ее прямо сейчас и отправьтесь в увлекательное приключение на своей ферме, где вас ждут монстры, сокровища и многое другое.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Бог Мод
  • Множитель скорости атаки
  • Всегда крит.


Информация:

Рут не нужен!

Прочтите инструкцию по меню.

Должен быть безопасный мод, если вы играете умно и не злоупотребляете.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Fresh RPG (Мод меню) 2.5.0 взлом

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610 Мб
Ссылка 2
610 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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