Описание

Dome Keeper APK — это оригинальный roguelike-шахтер на выживание, который ставит перед игроками задачу защитить свой купол от полчищ монстров. Было бы лучше, если бы вы использовали время простоя между атаками, чтобы разведать местность в поисках спрятанных сокровищ и артефактов, а затем использовать эти находки в своих интересах, выбирая мощные баффы и улучшения.





Если вы сделаете этот шаг, вы будете далеко впереди конкурентов. Dome Keeper — это видеоигра в тщательно и искусно созданных пиксельных мирах. Музыка игры сочетает в себе мелодичные и синтетические творения с чувством чуда и эстетикой реактивного века, создавая захватывающее и уникальное впечатление от прослушивания. Вы захотите сыграть в эту игру несколько раз и будете разочарованы, если не сможете.



