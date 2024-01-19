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Dome Keeper

Dome Keeper 4.2.0

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Версия:
4.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Raw Fury
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 249 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 823
Скриншоты
Описание

Dome Keeper APK — это оригинальный roguelike-шахтер на выживание, который ставит перед игроками задачу защитить свой купол от полчищ монстров. Было бы лучше, если бы вы использовали время простоя между атаками, чтобы разведать местность в поисках спрятанных сокровищ и артефактов, а затем использовать эти находки в своих интересах, выбирая мощные баффы и улучшения.


Если вы сделаете этот шаг, вы будете далеко впереди конкурентов. Dome Keeper — это видеоигра в тщательно и искусно созданных пиксельных мирах. Музыка игры сочетает в себе мелодичные и синтетические творения с чувством чуда и эстетикой реактивного века, создавая захватывающее и уникальное впечатление от прослушивания. Вы захотите сыграть в эту игру несколько раз и будете разочарованы, если не сможете.



Информация о модах

полная платная версия

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Dome Keeper v4.2.0 MOD APK

Скачать Dome Keeper 249 Мб Ссылка 2 249 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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