Мировая война Gun Игры (Мод, Режим бога) 7.0
Вы поклонник шутеров от первого лица с историческими настройками в значительной степени? Если это так, игры World War Pacific Gun Games могут быть той игрой, которую вы ищете, что весьма важно. Когда дело доходит до шутеров от первого лица, в этой игре есть все: острые ощущения, экшн и нескончаемый запас критических ударов. Игроки могут полностью погрузиться в мир героев стрелялок Второй мировой войны благодаря великолепной графике игры, интенсивному действию и обилию исторически достоверного оружия и брони для Дня "Д".
Чтобы развлечься, играйте в игры World War Pacific Gun. Игра предлагает различные миссии, включая шутеры от первого лица и тайные операции. В играх-шутерах от первого лица FPS Commando Strike, FPS Covert Missions и играх-стрелялках из пистолета вы должны уничтожить всех террористов. Существует множество видеоигр-шутеров от первого лица, и многие из них содержат тайные миссии, которые могут выполнять только настоящие коммандос.
- Режим бога
- Тупой враг
Скачать Мировая война Gun Игры (Мод, Режим бога) v7.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.