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Мировая война Gun Игры (Мод, Режим бога)

Мировая война Gun Игры (Мод, Режим бога) 7.0

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Версия:
7.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PlatTuo Gaming Studio
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:42
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
745
Скриншоты
Описание

Вы поклонник шутеров от первого лица с историческими настройками в значительной степени? Если это так, игры World War Pacific Gun Games могут быть той игрой, которую вы ищете, что весьма важно. Когда дело доходит до шутеров от первого лица, в этой игре есть все: острые ощущения, экшн и нескончаемый запас критических ударов. Игроки могут полностью погрузиться в мир героев стрелялок Второй мировой войны благодаря великолепной графике игры, интенсивному действию и обилию исторически достоверного оружия и брони для Дня "Д".


Чтобы развлечься, играйте в игры World War Pacific Gun. Игра предлагает различные миссии, включая шутеры от первого лица и тайные операции. В играх-шутерах от первого лица FPS Commando Strike, FPS Covert Missions и играх-стрелялках из пистолета вы должны уничтожить всех террористов. Существует множество видеоигр-шутеров от первого лица, и многие из них содержат тайные миссии, которые могут выполнять только настоящие коммандос.


Информация о модах
  • Режим бога
  • Тупой враг
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 Теги темы: Режим бога

Скачать Мировая война Gun Игры (Мод, Режим бога) v7.0 MOD APK

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Скачать Мировая война Gun Игры (Мод, Режим бога) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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