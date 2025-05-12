Описание

Goddess of Attack — это смесь roguelike, карточной стратегии и idle-геймплея. Тебе предстоит собрать команду героинь и пройти через хаос, вызванный пробуждением древних монстров. Основная петля проста: сражаешься, собираешь карты, усиливаешь героев и продвигаешься дальше. Каждый забег отличается от предыдущего: карты выпадают случайно, а враги не прощают ошибок.





В игре — автоматические решения, поэтому ты сосредотачиваешься на выборе стратегии, а не рутине. Подбирай артефакты, открывай новых персонажей, пробуй разные тактики и ищи лучший билд. Играть легко, а глубины хватает надолго. Идеально, если хочешь расслабиться, но не скучать. Скачай Goddess of Attack и проверь, как далеко ты сможешь зайти в этом боевом рогалике.