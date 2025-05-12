Goddess of Attack (Мод меню) 1.2.28
Рогалик, карты и героини: командуй битвой одним касанием
Goddess of Attack — это смесь roguelike, карточной стратегии и idle-геймплея. Тебе предстоит собрать команду героинь и пройти через хаос, вызванный пробуждением древних монстров. Основная петля проста: сражаешься, собираешь карты, усиливаешь героев и продвигаешься дальше. Каждый забег отличается от предыдущего: карты выпадают случайно, а враги не прощают ошибок.
В игре — автоматические решения, поэтому ты сосредотачиваешься на выборе стратегии, а не рутине. Подбирай артефакты, открывай новых персонажей, пробуй разные тактики и ищи лучший билд. Играть легко, а глубины хватает надолго. Идеально, если хочешь расслабиться, но не скучать. Скачай Goddess of Attack и проверь, как далеко ты сможешь зайти в этом боевом рогалике.
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
Примечание: Улучшенная совместимость с Android: мод работает в средах, в которых оригинальный Apk не работает (например, устройства Android 12+ и эмуляторы). Однако нет гарантии, что мод будет работать на КАЖДОМ современном устройстве, поскольку последняя поддерживаемая версия — A11.
Скачать Goddess of Attack (Мод меню) v1.2.28 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.