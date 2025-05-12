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Goddess of Attack (Мод меню)

Goddess of Attack (Мод меню) 1.2.28

Рогалик, карты и героини: командуй битвой одним касанием
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Версия:
1.2.28
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 01:40
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 136 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Goddess of Attack — это смесь roguelike, карточной стратегии и idle-геймплея. Тебе предстоит собрать команду героинь и пройти через хаос, вызванный пробуждением древних монстров. Основная петля проста: сражаешься, собираешь карты, усиливаешь героев и продвигаешься дальше. Каждый забег отличается от предыдущего: карты выпадают случайно, а враги не прощают ошибок.


В игре — автоматические решения, поэтому ты сосредотачиваешься на выборе стратегии, а не рутине. Подбирай артефакты, открывай новых персонажей, пробуй разные тактики и ищи лучший билд. Играть легко, а глубины хватает надолго. Идеально, если хочешь расслабиться, но не скучать. Скачай Goddess of Attack и проверь, как далеко ты сможешь зайти в этом боевом рогалике.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты

Примечание: Улучшенная совместимость с Android: мод работает в средах, в которых оригинальный Apk не работает (например, устройства Android 12+ и эмуляторы). Однако нет гарантии, что мод будет работать на КАЖДОМ современном устройстве, поскольку последняя поддерживаемая версия — A11.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Goddess of Attack (Мод меню) v1.2.28 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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