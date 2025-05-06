Black Seven Waifu Gacha Isekai (Мод Меню) 0.2.1
Призови вайфу, сразись с демонами и спаси Эльдорию
Black Seven: Waifu Gacha Isekai — это аниме-RPG с пошаговыми боями, гача-системой и эпическим сюжетом в стиле исекай. Каждые 5 минут ты вызываешь новых героинь, усиливаешь отряд и сражаешься в фэнтезийных подземельях против демонов и боссов. Команда из вайфу с уникальными способностями поможет тебе выстоять в самых жёстких битвах, где важно не только нажимать, но и думать.
В Black Seven: Waifu Gacha Isekai сочетаются стратегические пошаговые сражения, сбор героинь и исследование мира Эльдории. Прокачивай бойцов, открывай редкие карты, проходи события и бросай вызов всё более сильным врагам. Каждый персонаж обладает своей историей, стилем и навыками, а визуальный стиль — чистый фэнтези-аниме кайф. Работает онлайн, поддерживает ивенты и турниры. Готов стать героем другого мира и собрать идеальную команду вайфу? Вперёд — Эльдория ждёт.
Меню модов
Множитель урона
Режим Бога
Неограниченный Бриллиант
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