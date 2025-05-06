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Black Seven Waifu Gacha Isekai (Мод Меню)

Black Seven Waifu Gacha Isekai (Мод Меню) 0.2.1

Призови вайфу, сразись с демонами и спаси Эльдорию
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Версия:
0.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Elraverse
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:59
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Black Seven: Waifu Gacha Isekai — это аниме-RPG с пошаговыми боями, гача-системой и эпическим сюжетом в стиле исекай. Каждые 5 минут ты вызываешь новых героинь, усиливаешь отряд и сражаешься в фэнтезийных подземельях против демонов и боссов. Команда из вайфу с уникальными способностями поможет тебе выстоять в самых жёстких битвах, где важно не только нажимать, но и думать.


В Black Seven: Waifu Gacha Isekai сочетаются стратегические пошаговые сражения, сбор героинь и исследование мира Эльдории. Прокачивай бойцов, открывай редкие карты, проходи события и бросай вызов всё более сильным врагам. Каждый персонаж обладает своей историей, стилем и навыками, а визуальный стиль — чистый фэнтези-аниме кайф. Работает онлайн, поддерживает ивенты и турниры. Готов стать героем другого мира и собрать идеальную команду вайфу? Вперёд — Эльдория ждёт.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Режим Бога

Неограниченный Бриллиант

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Black Seven Waifu Gacha Isekai (Мод Меню) v0.2.1 MOD APK

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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