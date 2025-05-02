9th Dawn Remake RPG (Мод меню) 1.178
Исследуй подземелья, прокачайся и спаси континент Монтеорн
9th Dawn Remake — это масштабная ролевая игра с видом сверху, вдохновлённая оригиналом 2012 года и воссозданная для новой аудитории. Ты отправляешься в мир подземелий, магии и сражений, где каждые пять минут — это новый бой, квест или находка. Исчезновение смотрителя маяка запускает цепочку событий, ведущую к древнему злу, скрытому в замке Малтира.
Игра предлагает открытый мир, кооперативный режим, глубокую систему прокачки и сражения с ордами монстров, где ты собираешь экипировку, приручаешь союзников и повышаешь уровень навыков. Сотни подземелий, тысячи предметов и тактический геймплей — 9th Dawn Remake подойдёт тем, кто ищет олдскульное RPG с современными возможностями и настоящим духом приключений.
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Запомни▶
Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.