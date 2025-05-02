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9th Dawn Remake RPG (Мод меню)

9th Dawn Remake RPG (Мод меню) 1.178

Исследуй подземелья, прокачайся и спаси континент Монтеорн
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Версия:
1.178
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Valorware
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 01:51
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 363 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

9th Dawn Remake — это масштабная ролевая игра с видом сверху, вдохновлённая оригиналом 2012 года и воссозданная для новой аудитории. Ты отправляешься в мир подземелий, магии и сражений, где каждые пять минут — это новый бой, квест или находка. Исчезновение смотрителя маяка запускает цепочку событий, ведущую к древнему злу, скрытому в замке Малтира.


Игра предлагает открытый мир, кооперативный режим, глубокую систему прокачки и сражения с ордами монстров, где ты собираешь экипировку, приручаешь союзников и повышаешь уровень навыков. Сотни подземелий, тысячи предметов и тактический геймплей — 9th Dawn Remake подойдёт тем, кто ищет олдскульное RPG с современными возможностями и настоящим духом приключений.


Информация о модах
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 Теги темы: Мод меню

Скачать 9th Dawn Remake RPG (Мод меню) v1.178 MOD APK

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Скачать 9th Dawn Remake RPG (Мод меню) 363 Мб Ссылка 2 363 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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