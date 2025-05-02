Описание

9th Dawn Remake — это масштабная ролевая игра с видом сверху, вдохновлённая оригиналом 2012 года и воссозданная для новой аудитории. Ты отправляешься в мир подземелий, магии и сражений, где каждые пять минут — это новый бой, квест или находка. Исчезновение смотрителя маяка запускает цепочку событий, ведущую к древнему злу, скрытому в замке Малтира.





Игра предлагает открытый мир, кооперативный режим, глубокую систему прокачки и сражения с ордами монстров, где ты собираешь экипировку, приручаешь союзников и повышаешь уровень навыков. Сотни подземелий, тысячи предметов и тактический геймплей — 9th Dawn Remake подойдёт тем, кто ищет олдскульное RPG с современными возможностями и настоящим духом приключений.