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Dragon Nest: Rebirth of Legend (Мод меню)

Dragon Nest: Rebirth of Legend (Мод меню) 1.0.4

Вернись в мир Алтарии с экшен‑MMO на основе классики Dragon Nest
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Lulin Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Вчера, 23:46
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

Dragon Nest: Rebirth of Legend — это официальная мобильная MMO, созданная по мотивам легендарной онлайн‑игры. Тебя ждут динамичные бои без автонаведения, реальные PvP‑сражения и проработанная боёвка с комбо. Каждые пять минут — новое столкновение, новая арена или бой с классическим боссом вроде Минотавра или Морского дракона. В игре доступны четыре знакомых класса, мощные навыки, прокачка и кастомизация героев.


Ты также получишь доступ к системе маунтов, питомцев, внутриигровой торговли и гильдейским войнам. История разворачивается на континенте Алтария и продолжает сюжет оригинала, сохраняя атмосферу, но адаптируя её под мобильный формат. Dragon Nest: Rebirth of Legend работает онлайн, рассчитана на командную игру и обязательно понравится тем, кто скучал по настоящим экшен‑MMO.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель скорости (возможно, для активации эффекта сначала потребуется использовать навык)
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 Теги темы: Мод меню

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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