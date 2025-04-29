Dragon Nest: Rebirth of Legend (Мод меню) 1.0.4
Вернись в мир Алтарии с экшен‑MMO на основе классики Dragon Nest
Dragon Nest: Rebirth of Legend — это официальная мобильная MMO, созданная по мотивам легендарной онлайн‑игры. Тебя ждут динамичные бои без автонаведения, реальные PvP‑сражения и проработанная боёвка с комбо. Каждые пять минут — новое столкновение, новая арена или бой с классическим боссом вроде Минотавра или Морского дракона. В игре доступны четыре знакомых класса, мощные навыки, прокачка и кастомизация героев.
Ты также получишь доступ к системе маунтов, питомцев, внутриигровой торговли и гильдейским войнам. История разворачивается на континенте Алтария и продолжает сюжет оригинала, сохраняя атмосферу, но адаптируя её под мобильный формат. Dragon Nest: Rebirth of Legend работает онлайн, рассчитана на командную игру и обязательно понравится тем, кто скучал по настоящим экшен‑MMO.
- Меню модов
- Множитель скорости (возможно, для активации эффекта сначала потребуется использовать навык)
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