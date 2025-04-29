Описание

Dragon Nest: Rebirth of Legend — это официальная мобильная MMO, созданная по мотивам легендарной онлайн‑игры. Тебя ждут динамичные бои без автонаведения, реальные PvP‑сражения и проработанная боёвка с комбо. Каждые пять минут — новое столкновение, новая арена или бой с классическим боссом вроде Минотавра или Морского дракона. В игре доступны четыре знакомых класса, мощные навыки, прокачка и кастомизация героев.





Ты также получишь доступ к системе маунтов, питомцев, внутриигровой торговли и гильдейским войнам. История разворачивается на континенте Алтария и продолжает сюжет оригинала, сохраняя атмосферу, но адаптируя её под мобильный формат. Dragon Nest: Rebirth of Legend работает онлайн, рассчитана на командную игру и обязательно понравится тем, кто скучал по настоящим экшен‑MMO.