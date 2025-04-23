Kiwoyong: Raise Your Dragon (Мод меню) 1.5.16
Укради снаряжение, выращивай дракона и выживи в мире, где скучать не дают ни секунды
Kiwoyong: Raise Your Dragon — это приключенческая RPG с элементами симулятора, в которой ты играешь за грабителя могил, вырастающего собственного боевого дракона. Каждые пять минут ты отправляешься на новое дело: сражаешься с боссами, крафтишь экипировку, рыбачишь, играешь в кости или ищешь редкие материалы. Всё это — в мире, где жизнь наполнена милыми питомцами, дофамином и опасностями.
Развивай дракона, прокачивай навыки, находи легендарное снаряжение и строй стратегию, чтобы победить ужасающих врагов, включая гигантского босса на кладбище. Игра работает офлайн, не требует доната и предлагает массу механик: ювелирка, кузнечное дело, приключения и социалка. Подойдёт тем, кто хочет увлекательную смесь юмора, гринда, крафта и драконов в одном карманном формате.
- Меню модов
- Множитель урона
- Режим Бога
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