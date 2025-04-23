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Kiwoyong: Raise Your Dragon (Мод меню)

Kiwoyong: Raise Your Dragon (Мод меню) 1.5.16

Укради снаряжение, выращивай дракона и выживи в мире, где скучать не дают ни секунды
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Версия:
1.5.16
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
NGELGAMES
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 20:54
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Kiwoyong: Raise Your Dragon — это приключенческая RPG с элементами симулятора, в которой ты играешь за грабителя могил, вырастающего собственного боевого дракона. Каждые пять минут ты отправляешься на новое дело: сражаешься с боссами, крафтишь экипировку, рыбачишь, играешь в кости или ищешь редкие материалы. Всё это — в мире, где жизнь наполнена милыми питомцами, дофамином и опасностями.


Развивай дракона, прокачивай навыки, находи легендарное снаряжение и строй стратегию, чтобы победить ужасающих врагов, включая гигантского босса на кладбище. Игра работает офлайн, не требует доната и предлагает массу механик: ювелирка, кузнечное дело, приключения и социалка. Подойдёт тем, кто хочет увлекательную смесь юмора, гринда, крафта и драконов в одном карманном формате.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Kiwoyong: Raise Your Dragon (Мод меню) v1.5.16 MOD APK

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Скачать Kiwoyong: Raise Your Dragon (Мод меню) 114 Мб Ссылка 2 114 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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