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Astral Odyssey (Мод Меню)

Astral Odyssey (Мод Меню) 15

Исследуй магический мир, где каждое место хранит тайну
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Версия:
15
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Gamezaaa
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 17:46
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 550 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Astral Odyssey - Это фэнтезийная MMORPG с видом от третьего лица, где ты отправляешься в масштабное путешествие по живому, насыщенному магией миру. Каждые 5 минут — новый маршрут, новая карта, новая угроза. Исследуешь руины, вступаешь в битвы, открываешь локации с разной погодой и атмосферой. Astral Odyssey захватывает с первых минут своим стилем и масштабом — здесь не просто играешь, а словно реально путешествуешь.


В Astral Odyssey ты получаешь 17 уникальных карт с пейзажами, которые хочется скринить, а не просто пробегать мимо. Есть PvE, PvP, квесты, ивенты, подземелья и возможность прокачивать своего героя по нескольким путям. Сражения динамичные, классы гибкие, а визуальный стиль — настоящая витрина мобильного фэнтези. Игра работает онлайн, оптимизирована под телефоны, есть кроссплей. Если хочется магии, приключений и свободы — загляни в этот мир.


Информация о модах

1. Может атаковать | больше не замирает, когда враги используют определенные навыки, которые останавливают ваши атаки

2. Может двигаться | больше не замирает, когда враги используют определенные навыки, которые останавливают ваши атаки

3. Изменение скорости игрока | с 1 до 20

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 Теги темы: Мод меню

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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