Astral Odyssey - Это фэнтезийная MMORPG с видом от третьего лица, где ты отправляешься в масштабное путешествие по живому, насыщенному магией миру. Каждые 5 минут — новый маршрут, новая карта, новая угроза. Исследуешь руины, вступаешь в битвы, открываешь локации с разной погодой и атмосферой. Astral Odyssey захватывает с первых минут своим стилем и масштабом — здесь не просто играешь, а словно реально путешествуешь.
В Astral Odyssey ты получаешь 17 уникальных карт с пейзажами, которые хочется скринить, а не просто пробегать мимо. Есть PvE, PvP, квесты, ивенты, подземелья и возможность прокачивать своего героя по нескольким путям. Сражения динамичные, классы гибкие, а визуальный стиль — настоящая витрина мобильного фэнтези. Игра работает онлайн, оптимизирована под телефоны, есть кроссплей. Если хочется магии, приключений и свободы — загляни в этот мир.
1. Может атаковать | больше не замирает, когда враги используют определенные навыки, которые останавливают ваши атаки
2. Может двигаться | больше не замирает, когда враги используют определенные навыки, которые останавливают ваши атаки
3. Изменение скорости игрока | с 1 до 20
Скачать Astral Odyssey (Мод Меню) v15 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.