Описание

After Dark — это атмосферное приключение в стиле экшен-исследования, где каждый шаг в пыльной гробнице может стать последним. Вооружённый лишь факелом и решимостью, вы отправляетесь в тёмные, зловещие коридоры древнего захоронения, чтобы сразиться с проклятыми мумиями, роями скарабеев и, в конечном счёте, с могущественным древним злом.





Здесь тьма — не просто декорация. Она — враг. Чем больше света, тем выше ваши шансы выжить. After Dark умело сочетает бой, крафт и исследование: собранные ресурсы помогут создать оружие, зелья или усиления, необходимые для противостояния всё более жестоким врагам. А свет — ваш главный союзник. Он не только отгоняет ужасы, но и открывает скрытые пути, тайники и древние символы. Это игра, где напряжение нарастает с каждым метром, а победа ощущается как настоящая награда за смелость и внимание к деталям.