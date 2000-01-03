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After Dark

After Dark 1.0.0

Оригинал

Свет в одной руке, страх в другой — и шаг вглубь гробницы, откуда мало кто возвращался
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Way2Fun
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 222 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

After Dark — это атмосферное приключение в стиле экшен-исследования, где каждый шаг в пыльной гробнице может стать последним. Вооружённый лишь факелом и решимостью, вы отправляетесь в тёмные, зловещие коридоры древнего захоронения, чтобы сразиться с проклятыми мумиями, роями скарабеев и, в конечном счёте, с могущественным древним злом.


Здесь тьма — не просто декорация. Она — враг. Чем больше света, тем выше ваши шансы выжить. After Dark умело сочетает бой, крафт и исследование: собранные ресурсы помогут создать оружие, зелья или усиления, необходимые для противостояния всё более жестоким врагам. А свет — ваш главный союзник. Он не только отгоняет ужасы, но и открывает скрытые пути, тайники и древние символы. Это игра, где напряжение нарастает с каждым метром, а победа ощущается как настоящая награда за смелость и внимание к деталям.


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