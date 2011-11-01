Immortal Awakening - Война между Божествами и Демонами разрушила нашу Родину. Пробуждающий, с благословения Последнего Прибежища Человека, спасете ли вы мир от Великого Коллапса? Бросьте вызов эпическому Боссу в бесчисленных подземельях PVE! Выиграйте легендарную добычу с вашим мужеством и навыками!
Испытайте напряженные, безжалостные сражения! Соберите своих сильнейших союзников, чтобы сразиться с боссами во множестве подземелий. В игре представлены две фракции богов и демонов, которые сражаются за контроль над всем творением. Выбирайте свой лагерь и сражайтесь за победу.
В Awakener вы можете выбрать сторону любой из фракций или стать Кочевником, свободно блуждающим между мирами. Ваша обязанность как Пробуждающего — отвратить хаос от полного контроля над мирозданием. Раскройте свою истинную силу, сражаясь с могущественными божествами и демонами в подземельях PVE, соберите их сущность, чтобы снова вернуть мир на нашу землю.
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