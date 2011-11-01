android-1.ru / Игры / Ролевые / Immortal Awakening (Встроенный кэш)
Immortal Awakening (Встроенный кэш)

Immortal Awakening 9.1.0.8

ОригиналВстроенный кэш
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
9.1.0.8
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
NEOCRAFT LIMITED
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 418
Скриншоты
Описание

Immortal Awakening - Война между Божествами и Демонами разрушила нашу Родину. Пробуждающий, с благословения Последнего Прибежища Человека, спасете ли вы мир от Великого Коллапса? Бросьте вызов эпическому Боссу в бесчисленных подземельях PVE! Выиграйте легендарную добычу с вашим мужеством и навыками!


Испытайте напряженные, безжалостные сражения! Соберите своих сильнейших союзников, чтобы сразиться с боссами во множестве подземелий. В игре представлены две фракции богов и демонов, которые сражаются за контроль над всем творением. Выбирайте свой лагерь и сражайтесь за победу.


В Awakener вы можете выбрать сторону любой из фракций или стать Кочевником, свободно блуждающим между мирами. Ваша обязанность как Пробуждающего — отвратить хаос от полного контроля над мирозданием. Раскройте свою истинную силу, сражаясь с могущественными божествами и демонами в подземельях PVE, соберите их сущность, чтобы снова вернуть мир на нашу землю.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: Встроенный кэш, оригинал

Скачать Immortal Awakening (Встроенный кэш) v9.1.0.8 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Immortal Awakening (Встроенный кэш) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Legend of Pandonia (Встроенный кэш)
Legend of Pandonia (Встроенный кэш)
Version: 1.3.101
Path to Nowhere
Path to Nowhere
Version: 1.2.21.0
GENESIS (Мод меню)
GENESIS (Мод меню)
Version: 1.3.8
Code:Xeno (Мод, Высокий урон, слабый враг)
Code:Xeno (Мод, Высокий урон, слабый враг)
Version: 1.2.6
Hero Adventure: RPG Time (Мод, Много ресурсов)
Hero Adventure: RPG Time (Мод, Много ресурсов)
Version: 1.12.7
Dice of Fate (Мод, Режим бога)
Dice of Fate (Мод, Режим бога)
Version: 1.0.2
AFK Apocalypse: Sindorim (Мод, Режим Бога, Урон, Защита)
AFK Apocalypse: Sindorim (Мод, Режим Бога, Урон, Защита)
Version: 1.11.11
Taptap Heroes:ldle RPG (Мод, Скорость)
Taptap Heroes:ldle RPG (Мод, Скорость)
Version: 1.0.0326

Отзывы о Immortal Awakening (Встроенный кэш)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив