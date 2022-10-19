Taptap Heroes:ldle RPG - Самая первая ролевая игра со стратегическим элементом, действие которой происходит в реальном времени! Вы можете участвовать в PK-дуэлях, накапливать героев и ресурсы, корректировать состав бездействующего отряда, находить секретные подземелья и сражаться с могущественными боссами в Den of Secrets.





Обнаружив святой меч в Мистии, королева ада Фрейя может захотеть завоевать Землю. Рыцари Альянса, солдаты Орды, эльфы с магическими способностями, духи из загробного мира и даже боги ищут возможность творить. Чтобы помешать планам Фрейи, вы объединитесь с 500 другими героями из шести разных групп. Беспокоитесь об истощении? Без вас у ваших главных героев нет шансов на успех. Одним касанием ваши очки начнут автоматически накапливаться в виде призов. Награды накапливаются ежедневно. Есть шесть лагерей, где живут 500 героев. Боевую мощь героя можно улучшить, повысив его уровень, активировав пробуждение звезды и развивая его. Получите доступ к новым нарядам и мощным способностям.