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Taptap Heroes:ldle RPG (Мод, Скорость)

Taptap Heroes:ldle RPG (Мод, Скорость) 1.0.0326

3
3
Скачать (428 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Ajoy Lab Games
Версия:
1.0.0326
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 428 Мб
id приложения:
com.westbund.heros.en
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
2
Просмотров:
3 061

Taptap Heroes:ldle RPG - Самая первая ролевая игра со стратегическим элементом, действие которой происходит в реальном времени! Вы можете участвовать в PK-дуэлях, накапливать героев и ресурсы, корректировать состав бездействующего отряда, находить секретные подземелья и сражаться с могущественными боссами в Den of Secrets.


Обнаружив святой меч в Мистии, королева ада Фрейя может захотеть завоевать Землю. Рыцари Альянса, солдаты Орды, эльфы с магическими способностями, духи из загробного мира и даже боги ищут возможность творить. Чтобы помешать планам Фрейи, вы объединитесь с 500 другими героями из шести разных групп. Беспокоитесь об истощении? Без вас у ваших главных героев нет шансов на успех. Одним касанием ваши очки начнут автоматически накапливаться в виде призов. Награды накапливаются ежедневно. Есть шесть лагерей, где живут 500 героев. Боевую мощь героя можно улучшить, повысив его уровень, активировав пробуждение звезды и развивая его. Получите доступ к новым нарядам и мощным способностям.


Скриншоты

Информация о модах

Скорость х50

Скачать Taptap Heroes:ldle RPG (Мод, Скорость) 1.0.0326 взлом

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Скачать Taptap Heroes:ldle RPG (Мод, Скорость)
428 Мб
Ссылка 2
428 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Taptap Heroes:ldle RPG (Мод, Скорость)


Комментарии (2)
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Путин
Путин 6 декабря 2022 17:23
не рабочка уацуац уацк ацуак
0
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Bigtom
Bigtom 19 октября 2022 11:40
Сраный формат jar
0
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