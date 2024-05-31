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Rec Room (Встроенный кэш)

Rec Room (Встроенный кэш) 20240531

82
10
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Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Rec Room
Версия:
20240531
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
id приложения:
com.AgainstGravity.RecRoom
Русский язык:
Есть
Лайков:
82
Комментарии:
0
Просмотров:
27 240

Rec Room - это захватывающий виртуальный мир, где игроки со всего мира могут собираться, взаимодействовать и создавать собственные приключения. В этом многофункциональном пространстве сочетаются социальное взаимодействие, творчество и множество игр, что делает его уникальным и увлекательным местом для развлечений.


Одним из ключевых преимуществю, является возможность общения и взаимодействия с другими игроками в виртуальной реальности. Это позволяет создать ощущение присутствия, будто вы находитесь в одном и том же месте с вашими друзьями или новыми знакомыми. Вы можете общаться, делиться впечатлениями и просто весело проводить время вместе.


Важной частью Rec Room является творческий аспект. Вы можете настроить своего уникального персонажа, а также создавать свои собственные миры и игры. Это пространство для самовыражения, где ваша фантазия может стать реальностью. Вы также можете поделиться своими творческими проектами с другими игроками и наслаждаться их творениями.



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 Теги темы: Встроенный кэш, оригинал

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1.8 Гб
Ссылка 2
1.8 Гб

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