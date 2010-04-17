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Sky Warriors: воздушные бои (Мод, Ускорить время)

Sky Warriors: воздушные бои (Мод, Ускорить время) 4.17.10

Станьте воздушным асом и сразитесь с опытными пилотами со всего мира
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5
Скачать (149 Мб)
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wildlife Studios
Версия:
4.17.10
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 149 Мб
id приложения:
com.wildlifestudios.jet.airplane.games.sky.warriors
Русский язык:
Есть
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
8 623

Sky Warriors - это игра, в которой вас ждут яростные воздушные бои в небе. Вы будете иметь возможность бросить вызов другим игрокам в режиме реального времени в захватывающих шестипротившести воздушных сражениях.


Основной фокус игры - это подготовка и усовершенствование ваших самолетов. Вы сможете выбирать из разнообразных моделей самолетов и настраивать их под свой стиль игры и тактику. Это включает в себя установку различных вооружений и снаряжения, чтобы быть на шаг впереди ваших соперников. Чтобы быть успешным в Sky Warriors, вам придется разработать тактику, выполнять тактические маневры и использовать разнообразные летные навыки. Вы сможете запускать ракеты по врагам, избегать вражеского огня и участвовать в захватывающих воздушных боях.


Игра предоставляет вам возможность стать настоящим воздушным асом и сразиться с опытными пилотами со всего мира. Поднимитесь в небо, сделайте свои самолеты максимально эффективными и готовьтесь к воздушным битвам, которые будут проверять ваши навыки и тактическое мастерство.


Скриншоты

Информация о модах

Ускорить время

Скачать Sky Warriors: воздушные бои (Мод, Ускорить время) 4.17.10 взлом

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Скачать Sky Warriors: воздушные бои (Мод, Ускорить время) 149 Мб Ссылка 2 149 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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