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Basketball Arena: Онлайн игра (Мод меню)

Basketball Arena: Онлайн игра (Мод меню) 1.115.1

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Версия:
1.115.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Masomo Gaming
Категория:
Спортивные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 167 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
49 077
Скриншоты
Описание

Basketball Arena: Online Game - это захватывающая баскетбольная игра, которая предоставляет игрокам возможность сразиться в онлайн-матчах на различных баскетбольных площадках.


В этой игре вы можете выбрать своего соперника и сразиться с ним в режиме реального времени. Выбор соперника позволяет вам находить равных по уровню игры и наслаждаться соревнованиями, которые подходят к вашим навыкам. Игра предлагает разнообразные баскетбольные площадки, начиная с простых и постепенно переходя к более сложным и престижным. Это дает игрокам возможность развиваться и совершенствовать свои навыки, начиная с базовых уровней и постепенно продвигаясь к более высоким целям.


Однако главной особенностью Basketball Arena: Online Game является возможность соревноваться на национальных игровых полях, где можно пройти невероятные моменты и сразиться с легендарными баскетболистами.


Соревновательный дух и азарт игры делают эту игру отличным способом провести время и испытать себя в мире баскетбола.



Информация о модах

- МОД МЕНЮ

- Мега корзина

- Заморозить противника

- Скорость


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 Теги темы: Мод меню

Скачать Basketball Arena: Онлайн игра (Мод меню) v1.115.1 MOD APK

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Скачать Basketball Arena: Онлайн игра (Мод меню) 167 Мб Ссылка 2 167 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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