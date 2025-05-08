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Injustice 2 (Мод меню) (Встроенный кеш)

Injustice 2 (Мод меню) (Встроенный кеш) 6.5.0

Сражайтесь с мощными противниками и улучшайте персонажей
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Версия:
6.5.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Warner Bros. International Enterprises
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:06
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 857 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
83 143
Скриншоты
Описание

Injustice 2 - это захватывающая игра, в которой вы сможете взять на себя роль различных персонажей, как хороших, так и плохих. Соберите команду из знаменитых супергероев, таких как Бэтмен, Супермен, Супергёрл, Флэш и Чудо-женщина, и отправляйтесь на выполнение миссий в различных игровых режимах.


В Injustice 2 вам предстоит сразиться с мощными противниками и участвовать в захватывающих схватках. Вы сможете развивать и улучшать своих персонажей, открывая новые способности и экипировку, чтобы стать ещё сильнее и преодолеть все преграды на своём пути. Игра предлагает разнообразные игровые режимы, включая историю, сражения против ИИ, сетевые сражения с другими игроками и многое другое. Вы сможете создать свою собственную команду супергероев и суперзлодеев, выбрав персонажей, которые соответствуют вашему стилю игры и стратегии.


Целью в ней является стать величайшим чемпионом округа Колумбия. Проявите свои навыки, побеждайте сильных противников и развивайтесь, чтобы достичь вершины в этом захватывающем карточном файтинге. Игра предлагает увлекательный игровой процесс, впечатляющую графику и множество возможностей для прокачки и индивидуализации ваших персонажей. Приготовьтесь к эпическим схваткам и станьте настоящим героем или злодеем в этом мире.


Информация о модах

1. Меню MOD

2. Режим Бога (враги не атакуют)

3. Высокий урон

4. Неограниченные навыки (без перезарядки навыков)

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 Теги темы: файтинги, Мод меню, Встроенный кэш

Скачать Injustice 2 (Мод меню) (Встроенный кеш) v6.5.0 MOD APK

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Скачать Injustice 2 (Мод меню) (Встроенный кеш) 857 Мб Ссылка 2 857 Мб
Старые версии Injustice 2 (Мод меню) (Встроенный кеш)
Version 6.3.2 Version TG 6.3.2

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Injustice 2 (Мод меню) (Встроенный кеш)


Комментарии (80)
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Айрат
Айрат 5 января 2025 13:48
Что делать с надписью подозрительная активность
+2
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Victor
Victor 18 октября 2024 08:35
Обновление работает?
0
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Витёк
Витёк 2 октября 2024 21:16
Обновите игру
+2
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Powerlynx
Powerlynx 7 августа 2024 03:32
Короче народ обе ссылки не рабочие пишет приложение не установлено пакет поврежден и это сразу заметно ведь весит он вместо указанных 1.4 ГБ всего 794 МБ значит куска пакета явно не хватает. И данные нерабочие ссылки лежат на нескольких разных сайтах
и ведь исправлять никто ничего не думает всем по барабану.
0
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Витёк
Витёк 25 июля 2024 10:09
Перед установкой отключайте плей маркет и больше не будет бан прилетать
+2
Ответить
Отзыв:)
Отзыв:) 8 февраля 2024 12:39
А это что ещё значит...!
Ошибка.
Запрашиваемые приложение не доступно. Убедитесь, что приложение установлено из Google Play Store, и повторить попытку. ...
0
Ответить
Игорь
Игорь 5 февраля 2024 13:35
Вот же ж блинский... Дупля не отстреливаю что делать(((
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 февраля 2024 01:08
Игорь, смотря что за бан
-1
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Игорь
Игорь 4 февраля 2024 10:48
Lensifal, значит всё, я уже наигрался?:(:(:(...и даже сначала не смогу начать играть?:(:(:(
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 28 января 2024 19:59
Игорь, анти-чит спалил :(
-1
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