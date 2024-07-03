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Five Nights at Freddys: SL (Мод, Unlocked)

Five Nights at Freddys: SL (Мод, Unlocked) 2.0.4

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Скачать (299 Мб)
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Версия:
2.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Clickteam USA LLC
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 299 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
45 912

FNaF Sister Location - это новая захватывающая часть популярной серии игр Five Nights at Freddy's, в которой вам предстоит сыграть роль техника, работающего в ночное время в пиццерии. В этот раз вы окажетесь в самых мрачных и пугающих уголках заведения, где каждый шаг может обернуться настоящим ужасом.


Игра не переведена на русский язык, поэтому вам предстоит наслаждаться атмосферой и сюжетными поворотами на английском. Вас ждут тщательно проработанные локации, полные напряженных и пугающих моментов, которые заставят вас дрожать от страха. Каждую ночь вы будете сталкиваться с новыми испытаниями, пытаясь выжить и разобраться в зловещих тайнах пиццерии.


"FNaF Sister Location" предлагает игрокам уникальный и интенсивный геймплей, требующий смелости и быстрой реакции. Вам предстоит не только следить за состоянием пиццерии, но и противостоять жутким аниматроникам, которые готовы на все, чтобы добраться до вас. Смогут ли ваши нервы выдержать этот кошмар и доведете ли вы игру до конца? Это испытание для настоящих любителей жанра хоррор.


Скриншоты

Информация о модах

Полностью пройдена игра, открыты все режимы.

 Теги темы: Хоррор, от первого лица, Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Five Nights at Freddys: SL (Мод, Unlocked) 2.0.4 взлом

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Скачать Five Nights at Freddys: SL (Мод, Unlocked) 299 Мб Ссылка 2 299 Мб

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