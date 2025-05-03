Battle of Warships: Морской бой (Мод, Много денег) 1.73.10
Морские сражения всегда привлекали внимание своей эпической масштабности и стратегической значимости. В сравнении с наземными боями, они представляют собой уникальное испытание для командиров и моряков, где каждый ход и решение могут иметь решающее значение. Battle of Warships: Naval Blitz переносит эту драматичную атмосферу на мобильные устройства, позволяя игрокам испытать адреналин и напряжение битвы прямо на своем экране.
Игра предлагает захватывающие сценарии морских сражений, в которых игроки могут управлять различными военными кораблями и стратегически планировать свои атаки. Благодаря реалистичной графике и динамичному игровому процессу Battle of Warships: Naval Blitz погружает игроков в атмосферу войны на море и вызывает чувство увлекательной борьбы за победу.
С более чем 10 миллионами загрузок в Google Play, игра является одной из самых популярных в жанре морских сражений, что свидетельствует о ее успехе и привлекательности для множества игроков. Благодаря широкому выбору кораблей, стратегическим возможностям и захватывающим битвам, Battle of Warships: Naval Blitz становится идеальным выбором для тех, кто хочет испытать настоящее морское приключение на своем мобильном устройстве.
- Мгновенное убийство (удалено из APK V2)
- Оружие без перезарядки
- Бесконечные торпеды
- Скорость скорострельных торпед
- Бесконечные перехватчики
- Бесконечные авианосцы
- Авианосцы GodMode
- Уровень корабля не требуется
- Бесконечные доллары
- Бесконечное золото
- Бесконечные платины
- Dumb Enemies (удалено из APK V2)
- Без рекламы
- AntiBan
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.