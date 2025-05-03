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Battle of Warships: Морской бой (Мод, Много денег)

Battle of Warships: Морской бой (Мод, Много денег) 1.73.10

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Версия:
1.73.10
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
MobileGDC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Вчера, 22:21
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 023
Скриншоты
Описание

Морские сражения всегда привлекали внимание своей эпической масштабности и стратегической значимости. В сравнении с наземными боями, они представляют собой уникальное испытание для командиров и моряков, где каждый ход и решение могут иметь решающее значение. Battle of Warships: Naval Blitz переносит эту драматичную атмосферу на мобильные устройства, позволяя игрокам испытать адреналин и напряжение битвы прямо на своем экране.


Игра предлагает захватывающие сценарии морских сражений, в которых игроки могут управлять различными военными кораблями и стратегически планировать свои атаки. Благодаря реалистичной графике и динамичному игровому процессу Battle of Warships: Naval Blitz погружает игроков в атмосферу войны на море и вызывает чувство увлекательной борьбы за победу.


С более чем 10 миллионами загрузок в Google Play, игра является одной из самых популярных в жанре морских сражений, что свидетельствует о ее успехе и привлекательности для множества игроков. Благодаря широкому выбору кораблей, стратегическим возможностям и захватывающим битвам, Battle of Warships: Naval Blitz становится идеальным выбором для тех, кто хочет испытать настоящее морское приключение на своем мобильном устройстве.


Информация о модах
  • Мгновенное убийство (удалено из APK V2)
  • Оружие без перезарядки
  • Бесконечные торпеды
  • Скорость скорострельных торпед
  • Бесконечные перехватчики
  • Бесконечные авианосцы
  • Авианосцы GodMode
  • Уровень корабля не требуется
  • Бесконечные доллары
  • Бесконечное золото
  • Бесконечные платины
  • Dumb Enemies (удалено из APK V2)
  • Без рекламы
  • AntiBan
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 Теги темы: Много денег

Скачать Battle of Warships: Морской бой (Мод, Много денег) v1.73.10 MOD APK

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Скачать Battle of Warships: Морской бой (Мод, Много денег) 126 Мб Ссылка 2 126 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Battle of Warships: Морской бой (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Блэкс
Блэкс 23 ноября 2021 12:42
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0
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Дим
Дим 16 июля 2020 14:06
Сделайте взлом на платину 
-1
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