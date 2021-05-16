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Gangstar Vegas (Мод, Много денег)

Gangstar Vegas (Мод, Много денег) 7.2.0e

Перестрелки, погони и гонки на автомобилях в стиле GTA
445
94
Скачать (2.3 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Gameloft SE
Версия:
7.2.0e
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.3 Гб
id приложения:
com.gameloft.android.ANMP.GloftGGHM
Русский язык:
Есть
Лайков:
445
Комментарии:
17
Просмотров:
236 238

Gangstar Vegas - это экшн-приключенческая игра от Gameloft, которая приглашает игроков погрузиться в мир преступности и адреналина в городе Сент, напоминающем Лас-Вегас. Эта игра предоставляет обширную открытую среду, где игроки могут свободно исследовать окружение и выполнять разнообразные задания и миссии. Главный герой игры становится частью мафиозного мира и должен совершать различные действия, связанные с криминалом. В игре есть множество вариантов развлечений и миссий, которые позволят игрокам участвовать в перестрелках, погонях, гонках на автомобилях и многих других адреналиновых событиях.


Схожа с серией Grand Theft Auto (GTA), Gangstar Vegas предоставляет свободу выбора и действий в открытом мире, позволяя игрокам создать свою историю в этом мире преступности. Игра получила популярность благодаря своей разнообразной игровой механике и возможности исследовать виртуальный мир в своем темпе.


Таким образом, Gangstar Vegas предоставляет игрокам возможность окунуться в мир адреналина и преступности, где они могут испытать множество приключений и вызовов.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги
  • ВИП 10.

Примечание:

  1. Отключите интернет перед первым запуском игры.
  2. Включите Интернет при заполнении информации о своем возрасте и поле.
  3. Затем отключите интернет и играйте в игру, чтобы избежать бана. (используя NetGuard)

КАК ОБОЙТИ ЛИЦЕНЗИЮ?

  1. Установите Gangstar Vegas из Google Play. Когда загрузка достигнет нескольких %, вы можете отменить ее.
  2. Установите версии мода.



 Теги темы: Встроенный кэш, Много денег

Скачать Gangstar Vegas (Мод, Много денег) 7.2.0e взлом

Скачать из Google Play
Скачать Gangstar Vegas (Мод, Много денег) 2.3 Гб Ссылка 2 2.3 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Gangstar Vegas (Мод, Много денег)


Комментарии (17)
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shakib
shakib 24 февраля 2024 03:14
Интересная игра, мне очень нравится.
+1
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XR
XR 21 октября 2023 17:34
Говно тупое не грузится игра типо випка 10 уровня и награда не грузит
-1
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NiKiUT
NiKiUT 1 сентября 2023 09:30
Когда нажимаю на приложение то говорит открыть 2 способами-открыть в проводнике,распаковать в имя.Че делать?
0
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Rav
Rav 28 июля 2023 07:04
Версия 6.2.0i мод не работает
+5
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Максим
Максим 6 мая 2023 12:29
Треба зробити так: включити інтернет заповнити вік і швидко виключити інтернет
+2
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Ivan
Ivan 29 марта 2023 10:46
Там написано ПРИ вводе возраста подключить интернет. Т.Е. Сначала включить инет, потом заполнить возраст.
+4
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Islam
Islam 2 января 2023 00:14
Не работает. Не даёт вписать возраст без интернета. Что за разработчики такие, пишите ведите возраст потом включите интернет. Возраст не даёт вписывать. Тормозы

Зря потратил время на скачивание. Бестолковый сайт что даже не можете настроить правильно мод для работы.
+15
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Гость Fox
Гость Fox 17 декабря 2022 18:21
Как отключить потом включить инет потом отключить если без инета в окне возраст не нажмеш принять!!!???
-2
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Митя
Митя 25 июля 2022 11:45
Почему-то нет виртуального джойстика. И он не включается. Кнопки получилось включить, а джойстик не получается.
-1
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Джанлиллан
Джанлиллан 16 мая 2021 09:25
ДИМА ЗАМЫЛИН,
Поменять телефон. 
+5
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