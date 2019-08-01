Stickman Rope Hero (Мод, Много денег) - Стикмены возвращаются, на город напали злобные клоны, но появляется настоящий герой, который сможет помочь горожанам. Выполняйте множество опасных заданий, используйте новые навыки, что-бы избавится от копий. Вы сможете давить своих врагов автомобилями, мотоциклами, грузовыми авто и танками! Открывайте секреты спрятанные по всей карте, они сделают вас сильнее, вы последняя надежда этого города. Собирайте награды за ликвидацию противника и выполнение миссий, заработанные деньги можно будет потратить на оружие и экипировку.