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Stickman Rope Hero (Мод, Много денег)

Stickman Rope Hero (Мод, Много денег) 4.2.4

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Скачать (99 Мб)
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Версия:
4.2.4
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Naxeex LLC
Категория:
Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
6+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
43 608

Stickman Rope Hero (Мод, Много денег) - Стикмены возвращаются, на город напали злобные клоны, но появляется настоящий герой, который сможет помочь горожанам. Выполняйте множество опасных заданий, используйте новые навыки, что-бы избавится от копий. Вы сможете давить своих врагов автомобилями, мотоциклами, грузовыми авто и танками! Открывайте секреты спрятанные по всей карте, они сделают вас сильнее, вы последняя надежда этого города. Собирайте награды за ликвидацию противника и выполнение миссий, заработанные деньги можно будет потратить на оружие и экипировку.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Без рекламы
  • Поврежденный объем крови не уменьшается
  • Много энергии
  • Задержите дыхание много
  • Много бриллиантов
  • Много денег

МОД 2

  • Неограниченные очки навыков

МОД 3

  • Бесконечные деньги
 Теги темы: Много денег

Скачать Stickman Rope Hero (Мод, Много денег) 4.2.4 взлом

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MOD V2 99 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 99 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Stickman Rope Hero (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Гость Илья
Гость Илья 1 февраля 2023 11:52
Почему не работает также такой баг во второй части
+8
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