Stickman Rope Hero (Мод, Много денег) 4.2.4
Версия:
4.2.4
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Naxeex LLC
Обновлено:
Сегодня, 13:16
Возраст:
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
43 608
Stickman Rope Hero (Мод, Много денег) - Стикмены возвращаются, на город напали злобные клоны, но появляется настоящий герой, который сможет помочь горожанам. Выполняйте множество опасных заданий, используйте новые навыки, что-бы избавится от копий. Вы сможете давить своих врагов автомобилями, мотоциклами, грузовыми авто и танками! Открывайте секреты спрятанные по всей карте, они сделают вас сильнее, вы последняя надежда этого города. Собирайте награды за ликвидацию противника и выполнение миссий, заработанные деньги можно будет потратить на оружие и экипировку.
Информация о модах
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Без рекламы
- Поврежденный объем крови не уменьшается
- Много энергии
- Задержите дыхание много
- Много бриллиантов
- Много денег
МОД 2
- Неограниченные очки навыков
МОД 3
- Бесконечные деньги
Скачать Stickman Rope Hero (Мод, Много денег) 4.2.4 взлом
Скачать из Google Play
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство