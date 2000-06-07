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The Catapult 2 (Мод, Много денег)

The Catapult 2 (Мод, Много денег) 7.5.0

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Версия:
7.5.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BYV
Категория:
Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 209
Скриншоты
Описание

The Catapult 2 (Мод, Много денег) - Станьте захватчиком замков, выбирайте стикмена и отправляйтесь в бой, ваш замок будут подвергать атакам многочисленные войска противника, вам потребуется уничтожить их все.


Если вы собираетесь сыграть в компанию, вам предстоит обороняться от противника. с прохождением каждого уровня, вы будете получать вознаграждение в виде денег. Если вы решите сыграть в онлайн игру, сражаться с противником из любой точки мира, то вы будете использовать все свои средства, что-бы уничтожить замок врага. Получите возможность прокачивать свои орудия и крепость.


Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченные деньги

МОД 2

  • РАЗБЛОКИРОВАТЬ ШЛЕМ
  • РАЗБЛОКИРОВАТЬ КАТАПУЛЬТУ
  • БЕЗ РЕКЛАМЫ
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 Теги темы: Много денег

Скачать The Catapult 2 (Мод, Много денег) v7.5.0 MOD APK

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MOD V2 150 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 150 Мб

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