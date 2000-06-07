Описание

The Catapult 2 (Мод, Много денег) - Станьте захватчиком замков, выбирайте стикмена и отправляйтесь в бой, ваш замок будут подвергать атакам многочисленные войска противника, вам потребуется уничтожить их все.





Если вы собираетесь сыграть в компанию, вам предстоит обороняться от противника. с прохождением каждого уровня, вы будете получать вознаграждение в виде денег. Если вы решите сыграть в онлайн игру, сражаться с противником из любой точки мира, то вы будете использовать все свои средства, что-бы уничтожить замок врага. Получите возможность прокачивать свои орудия и крепость.