Версия:
7.5.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BYV
Обновлено:
Сегодня, 11:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 209
Описание
The Catapult 2 (Мод, Много денег) - Станьте захватчиком замков, выбирайте стикмена и отправляйтесь в бой, ваш замок будут подвергать атакам многочисленные войска противника, вам потребуется уничтожить их все.
Если вы собираетесь сыграть в компанию, вам предстоит обороняться от противника. с прохождением каждого уровня, вы будете получать вознаграждение в виде денег. Если вы решите сыграть в онлайн игру, сражаться с противником из любой точки мира, то вы будете использовать все свои средства, что-бы уничтожить замок врага. Получите возможность прокачивать свои орудия и крепость.
Информация о модах
МОД 1
- Неограниченные деньги
МОД 2
- РАЗБЛОКИРОВАТЬ ШЛЕМ
- РАЗБЛОКИРОВАТЬ КАТАПУЛЬТУ
- БЕЗ РЕКЛАМЫ
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