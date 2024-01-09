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Цветочная Девушка Фловергочи - Тамагочи друг (Мод, Много денег)

Цветочная Девушка Фловергочи - Тамагочи друг (Мод, Много денег) 1.12.90

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Версия:
1.12.90
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Alukard
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 174 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27 496

Нужен новый Тамагочи? Отвлекитесь на мгновение от своего напряженного графика и сыграйте в аниме «Цветочницы Тамагочи»!

Заблудитесь в мире Девушек-растений разных цветов и наблюдайте, как они расцветают и превращаются в могущественных красавиц, вооружившись мини-играми, чтобы покупать мощные предметы для выращивания вашего виртуального сада.


Присоединяйтесь к тысячам других игроков, чтобы получить в свои руки этот эксклюзивный релиз от Flower Girls. С Flower Girls Tamagotchi Anime вы прекрасно проведете время со своими новыми девочками-растениями, которые навсегда останутся в вашем сердце! Девушки-цветочницы ждут не только вас, но и ваших друзей и семью, которые также могут создать свой собственный цветник с помощью этого


Цветочная Девушка Фловергочи - Тамагочи друг (Мод, Много денег) - Вы должны вырастить свою цветочную девушку, вам будет предоставлена возможность ухаживать за растением-девушкой, делать всё что бы ей было хорошо. Вам доступно 4+ цветков, каждый из них имеет свой уникальный характер и красоту, имеют разную анимацию. Бегония - Очень дружелюбная, Роза - Строптивая, Фиалка - нежная и озорной Пион. Все цветы имеют три стадии взросления, Ребёнок, Юность и зрелость.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ

    Неограниченное количество монет

    Неограниченное количество звезд

    Множественное усиление

    Нет перезарядки

 Теги темы: Для детей, Много денег

Скачать Цветочная Девушка Фловергочи - Тамагочи друг (Мод, Много денег) 1.12.90 взлом

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Скачать Цветочная Девушка Фловергочи - Тамагочи друг (Мод, Много денег) 174 Мб Ссылка 2 174 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Цветочная Девушка Фловергочи - Тамагочи друг (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 3 часа назад
Da-Da, Категории? Что конкретно маленькое? Кнопки категорий. Можно подробнее?
0
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Da-Da
Da-Da 4 часа назад
Что вы сделали с сайтом, теперь вообще не возможно смотреть каталог игр. Кнопки маленький, это скорее уже сайт под версия на пк..
0
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Лол
Лол 16 августа 2023 15:40
Денег не прибавилось
+3
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