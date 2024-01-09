Нужен новый Тамагочи? Отвлекитесь на мгновение от своего напряженного графика и сыграйте в аниме «Цветочницы Тамагочи»!

Заблудитесь в мире Девушек-растений разных цветов и наблюдайте, как они расцветают и превращаются в могущественных красавиц, вооружившись мини-играми, чтобы покупать мощные предметы для выращивания вашего виртуального сада.





Присоединяйтесь к тысячам других игроков, чтобы получить в свои руки этот эксклюзивный релиз от Flower Girls. С Flower Girls Tamagotchi Anime вы прекрасно проведете время со своими новыми девочками-растениями, которые навсегда останутся в вашем сердце! Девушки-цветочницы ждут не только вас, но и ваших друзей и семью, которые также могут создать свой собственный цветник с помощью этого





Цветочная Девушка Фловергочи - Тамагочи друг (Мод, Много денег) - Вы должны вырастить свою цветочную девушку, вам будет предоставлена возможность ухаживать за растением-девушкой, делать всё что бы ей было хорошо. Вам доступно 4+ цветков, каждый из них имеет свой уникальный характер и красоту, имеют разную анимацию. Бегония - Очень дружелюбная, Роза - Строптивая, Фиалка - нежная и озорной Пион. Все цветы имеют три стадии взросления, Ребёнок, Юность и зрелость.