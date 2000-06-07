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Rope Hero (Мод, Много денег)

Rope Hero (Мод, Много денег) 3.6.1

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Версия:
3.6.1
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Naxeex LLC
Категория:
Симуляторы / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 628
Скриншоты
Описание

Rope Hero (Мод, Много денег) - Станьте самым настоящим супер героем, отправляйтесь в один из городов и станьте верным защитником этой местности. Главная особенность вашего героя в том, что он носит классный костюм, в котором есть металлический крюк, с помощью которого можно зацепляться за различные поверхности.


Вас ждёт множество фантастических испытаний, через которые нужно пройти любой ценой. Наказывайте беглых преступников и целые банды, вас ничто не ограничивает. Только вы способны защитить жителей этого города.


Информация о модах

1. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ КАМНИ

2. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ

3. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ОЧКИ НАВЫКОВ


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 Теги темы: RPG, Много денег

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Скачать Rope Hero (Мод, Много денег) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

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