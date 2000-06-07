Описание

Rope Hero (Мод, Много денег) - Станьте самым настоящим супер героем, отправляйтесь в один из городов и станьте верным защитником этой местности. Главная особенность вашего героя в том, что он носит классный костюм, в котором есть металлический крюк, с помощью которого можно зацепляться за различные поверхности.





Вас ждёт множество фантастических испытаний, через которые нужно пройти любой ценой. Наказывайте беглых преступников и целые банды, вас ничто не ограничивает. Только вы способны защитить жителей этого города.