Версия:
3.6.1
Требования:
Android 4.0
Разработчик:
Naxeex LLC
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 628
Описание
Rope Hero (Мод, Много денег) - Станьте самым настоящим супер героем, отправляйтесь в один из городов и станьте верным защитником этой местности. Главная особенность вашего героя в том, что он носит классный костюм, в котором есть металлический крюк, с помощью которого можно зацепляться за различные поверхности.
Вас ждёт множество фантастических испытаний, через которые нужно пройти любой ценой. Наказывайте беглых преступников и целые банды, вас ничто не ограничивает. Только вы способны защитить жителей этого города.
Информация о модах
1. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ КАМНИ
2. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ
3. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ОЧКИ НАВЫКОВ
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