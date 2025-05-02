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Door Kickers (Мод, Много опыта)

Door Kickers (Мод, Много опыта) 1.1.35

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Версия:
1.1.35
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
KillHouse Games
Категория:
Аркады / Стратегии / Экшен / Платные
Обновлено:
Сегодня, 15:17
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 521 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
29 519
Скриншоты
Описание

Door Kickers - это захватывающая игра, которая позволяет вам вжиться в роль капитана спецназового отряда и столкнуться с высокими ставками во время тактических операций. Сочетая классическую жесткость действий и стратегический подход с интуитивно понятным интерфейсом, игра предлагает вам возможность принять участие в безжалостных миссиях.


В Door Kickers вам предстоит оценивать развивающуюся ситуацию, планировать передвижения вашей команды, выбирать наилучшее снаряжение и места для проникновения, а также освобождать заложников до того, как противники откроют огонь. Каждое решение имеет значение, поэтому вам придется проявить свои лидерские навыки и тактическую проницательность, чтобы добиться успеха. Игра предлагает множество миссий и сценариев, включая специальные задания, соревнования и режим создания собственных миссий. Вы можете выбирать из различных классов и специализаций для своей команды, а также улучшать их навыки и снаряжение по мере продвижения в игре.


Door Kickers привлекает своим глубоким погружением в тактическое планирование и выполнение операций. Вы будете постоянно ощущать напряжение и ответственность за жизни своей команды и заложников. Игра предлагает разнообразные возможности для применения стратегий и тактик, и ваша способность принимать быстрые и взвешенные решения будет решающей. Если вы готовы к тактическим вызовам и жаждете захватывающих операций спецназа, Door Kickers - это игра, которая позволит вам почувствовать себя настоящим командиром и пройти через невероятные ситуации. Удачи в выполнении миссий и сохранении безопасности!


Информация о модах

Большой опыт

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Door Kickers (Мод, Много опыта) v1.1.35 MOD APK

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Скачать Door Kickers (Мод, Много опыта) 521 Мб Ссылка 2 521 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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