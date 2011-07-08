Akinator VIP — это уникальная и интригующая игра, которая испытывает ваше творчество и способность обмануть всезнающего джинна. В этой версии игры, улучшенной и расширенной, вы бросаете вызов Акинатору, пытаясь заставить его угадать персонажа, о котором вы думаете, с помощью серии изощренных вопросов, которые джинн задает вам в ответ.





Принцип игры прост: вы задумываете персонажа — будь то известная личность, вымышленный герой или даже кто-то из вашего окружения, и Акинатор начинает задавать вопросы, чтобы сузить круг возможных вариантов. Вопросы могут быть очень разнообразными и требовать от игрока не только знаний, но и хитрости, чтобы не дать джинну слишком быстро разгадать загадку. В процессе игры вы можете использовать полученные подсказки или прибегнуть к магическим предметам, которые могут изменить ход игры.





"Akinator VIP" также предлагает игрокам соревновательный элемент — поскольку каждый успешно угаданный персонаж приносит очки, которые можно использовать для разблокирования уникальных аксессуаров и возможностей в игре.