android-1.ru / Игры / Стратегии / Akinator VIP (Мод, Много денег)
Akinator VIP (Мод, Много денег)

Akinator VIP (Мод, Много денег) 8.7.11

15
3
Скачать (115 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Elokence
Версия:
8.7.11
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 115 Мб
id приложения:
com.digidust.elokence.akinator.paid
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
15
Комментарии:
0
Просмотров:
15 387

Akinator VIP — это уникальная и интригующая игра, которая испытывает ваше творчество и способность обмануть всезнающего джинна. В этой версии игры, улучшенной и расширенной, вы бросаете вызов Акинатору, пытаясь заставить его угадать персонажа, о котором вы думаете, с помощью серии изощренных вопросов, которые джинн задает вам в ответ.


Принцип игры прост: вы задумываете персонажа — будь то известная личность, вымышленный герой или даже кто-то из вашего окружения, и Акинатор начинает задавать вопросы, чтобы сузить круг возможных вариантов. Вопросы могут быть очень разнообразными и требовать от игрока не только знаний, но и хитрости, чтобы не дать джинну слишком быстро разгадать загадку. В процессе игры вы можете использовать полученные подсказки или прибегнуть к магическим предметам, которые могут изменить ход игры.


"Akinator VIP" также предлагает игрокам соревновательный элемент — поскольку каждый успешно угаданный персонаж приносит очки, которые можно использовать для разблокирования уникальных аксессуаров и возможностей в игре. 


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Akinator VIP (Мод, Много денег) 8.7.11 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Akinator VIP (Мод, Много денег) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
The Escapists (Мод, Много денег)
The Escapists (Мод, Много денег)
Версия: 626294
Juno: New Origins Complete Ed. (Мод, Patched)
Juno: New Origins Complete Ed. (Мод, Patched)
Версия: 1.2.212
Shadow of the Empire: RTS (Мод меню)
Shadow of the Empire: RTS (Мод меню)
Версия: 1.64
Guncrafter PRO (Мод, Много монет)
Guncrafter PRO (Мод, Много монет)
Версия: 2.3.5
The Battle of Polytopia (Мод, Unlocked)
The Battle of Polytopia (Мод, Unlocked)
Версия: 2.9.1.12223
SimplePlanes (Мод, Patched)
SimplePlanes (Мод, Patched)
Версия: 1.12.203
Hero Siege: Pocket Edition (Мод, Много кристаллов)
Hero Siege: Pocket Edition (Мод, Много кристаллов)
Версия: 5.9.7
Lucid Dream Adventure 3 крутые приключенческая
Lucid Dream Adventure 3 крутые приключенческая
Версия: 3.0.14

Отзывы о Akinator VIP (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив