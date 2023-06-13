Описание

The Battle of Polytopia — это пошаговая стратегическая игра, не похожая ни на что из того, что вы когда-либо видели. Вам предстоит выбрать одну из доступных цивилизаций и попытаться построить вокруг нее собственный мир! Однако будьте осторожны, так как стратегия не ограничивается только вашей цивилизацией — побеждайте своих противников с помощью правильной тактики и технологий.





Готовы к королевской битве? Эта пошаговая стратегическая игра обещает 7 дней интересного, сложного и увлекательного игрового процесса. Это интересно, соревновательно и имеет бесконечную возможность повторного прохождения! Одна покупка открывает доступ к 9 различным цивилизациям. Присоединяйтесь к друзьям или станьте волком-одиночкой в этой захватывающей пошаговой стратегической игре.





The Battle of Polytopia (Мод, Unlocked) - В этой игре вы сможете выбрать цивилизацию и сражаться за неё, процветание во всём мире или война. Постройте эпическую империю, обучайте свою многочисленную армию сражаться с другими цивилизациями. В самом начале у вас будет разблокирована лишь одна технология, с которой вы будет вступать в этот жестокий мир. Прокладывайте собственную стратегию успеха, каждая локация (Карта), автоматически сгенерирована и это означает что, каждый уровень будет уникальным. Играйте во многопользовательском режиме или одиночном.