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The Battle of Polytopia (Мод, Unlocked)

The Battle of Polytopia (Мод, Unlocked) 2.11.1.13205

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Версия:
2.11.1.13205
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Midjiwan AB
Категория:
Стратегии / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 229
Скриншоты
Описание

The Battle of Polytopia — это пошаговая стратегическая игра, не похожая ни на что из того, что вы когда-либо видели. Вам предстоит выбрать одну из доступных цивилизаций и попытаться построить вокруг нее собственный мир! Однако будьте осторожны, так как стратегия не ограничивается только вашей цивилизацией — побеждайте своих противников с помощью правильной тактики и технологий.


Готовы к королевской битве? Эта пошаговая стратегическая игра обещает 7 дней интересного, сложного и увлекательного игрового процесса. Это интересно, соревновательно и имеет бесконечную возможность повторного прохождения! Одна покупка открывает доступ к 9 различным цивилизациям. Присоединяйтесь к друзьям или станьте волком-одиночкой в этой захватывающей пошаговой стратегической игре.


The Battle of Polytopia (Мод, Unlocked) - В этой игре вы сможете выбрать цивилизацию и сражаться за неё, процветание во всём мире или война. Постройте эпическую империю, обучайте свою многочисленную армию сражаться с другими цивилизациями.  В самом начале у вас будет разблокирована лишь одна технология, с которой вы будет вступать в этот жестокий мир. Прокладывайте собственную стратегию успеха, каждая локация (Карта), автоматически сгенерирована и это означает что, каждый уровень будет уникальным. Играйте во многопользовательском режиме или одиночном.


Информация о модах
  • Платные племена разблокированы.
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 Теги темы: Unlocked

Скачать The Battle of Polytopia (Мод, Unlocked) v2.11.1.13205 MOD APK

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Скачать The Battle of Polytopia (Мод, Unlocked) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о The Battle of Polytopia (Мод, Unlocked)


Комментарии (2)
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Sisudatu
Sisudatu 13 июня 2023 10:24
Sisudatu,
I meant skin
0
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Sisudatu
Sisudatu 13 июня 2023 10:06
Not all tribes are unlocked
+1
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