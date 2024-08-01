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Rally Fury - Extreme Racing (Мод, Много денег)

Rally Fury - Extreme Racing (Мод, Много денег) 1.116

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Версия:
1.116
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Refuel Games Pty Ltd
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 153 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 669
Скриншоты
Описание

Rally Fury - это захватывающая гоночная игра, которая окунет вас в мир скорости и адреналина. Созданная Refuel Games Pty Ltd, эта игра представляет собой настоящий экзамен по вождению, который позволит вам испытать свои навыки и стать настоящим профессионалом гонок.

Главной целью в Rally Fury является выигрыш гонок, чтобы открыть новые трассы и продвигаться вперед. Однако, будьте готовы, ведь это одна из самых сложных игр на испытание ваших навыков вождения. Скорость и мастерство станут вашими лучшими спутниками в этой игре.


Ограничение по времени в каждой гонке добавляет дополнительное давление, поэтому важно сосредоточиться и оставаться в настоящем моменте. Забудьте о часах и полностью погрузитесь в гонку, чтобы достичь победы. Преодолевая трудности, вы постепенно освоите основы вождения автомобиля и станете более опытным гонщиком.


Красивая графика и реалистичная физика в Rally Fury позволяют вам ощутить настоящий драйв гонок. Выбирайте свой автомобиль, настраивайте его и прокачивайте, чтобы достичь максимальной производительности. Подготовьтесь к захватывающим трассам и уникальным вызовам каждой гонки.


Информация о модах
  • Много денег
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 Теги темы: Много денег

Скачать Rally Fury - Extreme Racing (Мод, Много денег) v1.116 MOD APK

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Скачать Rally Fury - Extreme Racing (Мод, Много денег) 153 Мб Ссылка 2 153 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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