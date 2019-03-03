Описание

Torque Burnout (Мод, Много денег) (Встроенный кэш) - Гоночная игра, которая вобрала в себя всё лучшее от гоночных игр для Android. Садитесь за руль выбранного автомобиля, жмите на газ, катайте по дворам, дрифтуйте, исполняйте различные трюки. Прокачивайте своего персонажа и набирайте популярность среди зрителей, зарабатывайте больше денег.

Вас ждёт реалистичная графика и все звуковые эффекты, большой выбор автомобилей с возможностью тюнинга.

Для игры не требуется постоянное подключение к интернету.