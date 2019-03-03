Версия:
3.2.9 b422
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Grease Monkey Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:34
Возраст:
Требуется места:
≈ 673 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 518
Описание
Torque Burnout (Мод, Много денег) (Встроенный кэш) - Гоночная игра, которая вобрала в себя всё лучшее от гоночных игр для Android. Садитесь за руль выбранного автомобиля, жмите на газ, катайте по дворам, дрифтуйте, исполняйте различные трюки. Прокачивайте своего персонажа и набирайте популярность среди зрителей, зарабатывайте больше денег.
Вас ждёт реалистичная графика и все звуковые эффекты, большой выбор автомобилей с возможностью тюнинга.
Для игры не требуется постоянное подключение к интернету.
Информация о модах
Много денег
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Игра входит в подборки:
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