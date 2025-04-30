Описание

Knife Hit (Мод, Много денег/Unlocked) - Запускайте ножи так, что-бы разбивать деревянные мишени, для этого потребуется потренироваться. Проходите уровень за уровнем, открывайте новые ножи для метания, проходите сложных боссов, которые таят за собой что-то ценное.

Становитесь мастером в этом деле, зарабатывайте яблоки и покупайте новое за заработанные ресурсы.

С каждым этапом вы будете проходить более сложные задания, но и ножей будет становится больше.