Knife Hit (Мод, Много денег/Unlocked) 1.8.27
Knife Hit (Мод, Много денег/Unlocked) - Запускайте ножи так, что-бы разбивать деревянные мишени, для этого потребуется потренироваться. Проходите уровень за уровнем, открывайте новые ножи для метания, проходите сложных боссов, которые таят за собой что-то ценное.
Становитесь мастером в этом деле, зарабатывайте яблоки и покупайте новое за заработанные ресурсы.
С каждым этапом вы будете проходить более сложные задания, но и ножей будет становится больше.
Много монет
Скачать Knife Hit (Мод, Много денег/Unlocked) v1.8.27 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.