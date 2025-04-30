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Knife Hit (Мод, Много денег/Unlocked)

Knife Hit (Мод, Много денег/Unlocked) 1.8.27

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Версия:
1.8.27
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ketchapp
Категория:
Аркады / Без интернета / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 71 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 140
Скриншоты
Описание

Knife Hit (Мод, Много денег/Unlocked) - Запускайте ножи так, что-бы разбивать деревянные мишени, для этого потребуется потренироваться. Проходите уровень за уровнем, открывайте новые ножи для метания, проходите сложных боссов, которые таят за собой что-то ценное.

Становитесь мастером в этом деле, зарабатывайте яблоки и покупайте новое за заработанные ресурсы.

С каждым этапом вы будете проходить более сложные задания, но и ножей будет становится больше.


Информация о модах

Много монет

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 Теги темы: Много денег, Unlocked

Скачать Knife Hit (Мод, Много денег/Unlocked) v1.8.27 MOD APK

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Скачать Knife Hit (Мод, Много денег/Unlocked) 71 Мб Ссылка 2 71 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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